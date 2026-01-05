Bijes i zavist u Moskvi nakon američke akcije u Venecueli: "Ovako se trebala odviti naša specijalna vojna operacija"

Iznenadni noćni napad na glavni grad, koji je završen hapšenjem vođe države, nakon čega invazijska sila objavljuje da će vladati neodređeno vrijeme, scenarij je koji je Vladimir Putin zamišljao za invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Umjesto toga, isti model sada je primijenio Donald Tramp u Venecueli, gdje je uhapšen Nikolas Maduro, dugogodišnji saveznik Kremlja, kojem sada slijedi suđenje u Njujorku.

Iako ruski zvaničnici javno iskazuju ogorčenje, u pozadini se osjeća nevoljno poštovanje, pa čak i zavist prema efikasnosti američke operacije, piše The Guardian.

Pohvale američkoj operaciji

Zvanično, Moskva je oštro osudila napad, nazivajući ga flagrantnim kršenjem međunarodnog prava i opasnim presedanom. Ipak, iza javne retorike, među proratnim krugovima prisutno je divljenje prema brzini i odlučnosti akcije kakvu je Kremlj nekada planirao, ali nije uspio provesti zbog obavještajnih promašaja i snažnog ukrajinskog otpora.

- Operacija je provedena kompetentno - naveo je prokremaljski Telegram kanal Dva Mayora, blizak ruskoj vojsci.

- Najvjerovatnije se upravo tako trebala odvijati naša "specijalna vojna operacija" – brzo, dramatično i odlučno. Teško je povjerovati da je Valerij Gerasimov planirao rat koji će trajati četiri godine - dodaje se u objavi, uz aluziju na načelnika Generalštaba Rusije.

Takve poruke potaknule su preispitivanje među proratnim komentatorima, koji otvoreno postavljaju pitanje kako se najavljeni ruski blitzkrieg u Ukrajini pretvorio u dugotrajan i iscrpljujući rat. Prokremaljska tehnološka poduzetnica Olga Uskova napisala je da osjeća "sram" zbog drskosti američke intervencije.

- U roku od jednog dana, Tramp je uhapsio Madura i naizgled završio svoju 'specijalnu vojnu operaciju' - napisala je. Margarita Simonjan, glavna ruska propagandistica i direktorica RT-a, također je komentarisala na Telegramu, navodeći da Moskva ima razloga "biti ljubomorna".

Ograničen domet Kremlja

Više od dva desetljeća Venecuela je gradila mrežu antiameričkih saveznika – od Rusije i Kine do Kube i Irana – nadajući se formiranju osovine koja bi se mogla suprotstaviti Vašingtonu. Ipak, i pored toga što je ruski ministar vanjskih poslova obećao podršku Madurovu režimu u decembru, malo je ozbiljnih analitičara očekivalo da će Moskva pružiti značajnu pomoć.

Zaglavljena u Ukrajini, Rusija je tokom prošle godine svjedočila padu ili oslabljivanju ključnih saveznika – od Bashara al-Assada u Siriji do sve slabijeg Irana – što je otkrilo granice moći Kremlja.

- Situacija za Rusiju je duboko neugodna - rekao je Fjodor Lukjanov, stručnjak za vanjsku politiku koji savjetuje Kremlj.

- Venecuela je blizak partner i ideološki saveznik, a Maduro i Putin imaju dugogodišnje veze, ostavljajući Moskvi malo izbora osim da izrazi ogorčenje zbog američkih akcija. Ipak, pružanje bilo kakve stvarne pomoći tako udaljenoj zemlji, koja djeluje u fundamentalno drugačijoj geopolitičkoj stvarnosti, jednostavno nije izvedivo – iz tehničkih i logističkih razloga.

Tu je i praktična računica. Prioritet Vladimira Putina je Ukrajina, a održavanje dobrih odnosa s Trampom po tom pitanju daleko nadmašuje sudbinu Karakasa. I pored obećanja Moskve da će braniti Madura, Kremlj nije bio spreman riskirati Trampov bijes zbog udaljenog poprišta.

- Putin i Tramp trenutno su fokusirani na mnogo važnije pitanje za Moskvu: Ukrajinu. I pored svih simpatija Kremlja prema Karakasu, malo je vjerovatno da će poremetiti mnogo veću stratešku igru s ključnim partnerom zbog onoga što smatra sekundarnom brigom - rekao je Lukjanov.

Sumorni optimizam u Moskvi

Ipak, neki u Moskvi vide prostor za sumornu vrstu optimizma. Trampovo hapšenje Madura moglo bi, tvrde, zadati konačni udarac međunarodnom poretku temeljenom na pravilima i vratiti svijet u stil 19. stoljeća – u kojem moć, a ne zakon, oblikuje ishod, a globus je podijeljen na suparničke sfere utjecaja, model koji Rusija dugo podržava.

- Trampov tim je odlučan i ciničan u promicanju interesa svoje zemlje - napisao je s odobravanjem Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik.

- Uklanjanje Madura nije imalo nikakve veze s drogom – samo s naftom, i to otvoreno priznaju. Zakon jačega očito je moćniji od obične pravde.