Prlenda za "Avaz" nakon operacije SAD-a u Venecueli: Slična akcija na Grenlandu mogla bi ugroziti temelje NATO-a

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) danas se pojavio pred saveznim sucem u Njujorku, nakon što je tokom vikenda uhapšen u svojoj rezidenciji u munjevitoj operaciji američkih specijalnih jedinica. Vojni analitičar Antonio Prlenda kazao je za “Avaz” da je posljednjom operacijom u Venecueli američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uspješno iskoristio visoke sposobnosti američkih oružanih snaga za provedbu svojih političkih ciljeva. A ciljevi su prvenstveno vezani za ekonomsku dobit SAD-a.

- Akcija u Venecueli je na praktičan način demonstrirala definitivni povratak Monroeove doktrine, prema kojoj SAD u svojoj zapadnoj hemisferi sebi uzima za pravo intervenirati kao policajac, isključivo za svoje interese. Tramp je to i najavio novom strategijom nacionalne sigurnosti, ali i u svome govoru „Amerika 250“. Činjenica jeste da je Venecuela tranzitna zemlja na putevima droge prema SAD-u, ali iz njegovih obraćanja je evidentno da on cilja na velike rezerve sirove nafte kojom raspolaže ta zemlja. Samim tim što je za dobitnicu Nobelove nagrade za mir, lidericu oporbe Mariju Korinu Mačado (Corina Machado), rekao da ona nema kapacitet biti predsjednica Venecuele, ukazuje da će njemu na čelu te zemlje sada trebati neko ko će ispunjavati interese SAD-a, a ne naroda Venecuele – kaže Prlenda.

Reakcije Rusije i Kine

Dodaje da će biti zanimljivo pratiti kako će se prema ovakvom razvoju situacije postaviti Rusija i Kina.