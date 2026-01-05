Prlenda za "Avaz" nakon operacije SAD-a u Venecueli: Slična akcija na Grenlandu mogla bi ugroziti temelje NATO-a

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) danas se pojavio pred saveznim sucem u Njujorku, nakon što je tokom vikenda uhapšen u svojoj rezidenciji u munjevitoj operaciji američkih specijalnih jedinica. Vojni analitičar Antonio Prlenda kazao je za “Avaz” da je posljednjom operacijom u Venecueli američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uspješno iskoristio visoke sposobnosti američkih oružanih snaga za provedbu svojih političkih ciljeva. A ciljevi su prvenstveno vezani za ekonomsku dobit SAD-a.
- Akcija u Venecueli je na praktičan način demonstrirala definitivni povratak Monroeove doktrine, prema kojoj SAD u svojoj zapadnoj hemisferi sebi uzima za pravo intervenirati kao policajac, isključivo za svoje interese. Tramp je to i najavio novom strategijom nacionalne sigurnosti, ali i u svome govoru „Amerika 250“. Činjenica jeste da je Venecuela tranzitna zemlja na putevima droge prema SAD-u, ali iz njegovih obraćanja je evidentno da on cilja na velike rezerve sirove nafte kojom raspolaže ta zemlja. Samim tim što je za dobitnicu Nobelove nagrade za mir, lidericu oporbe Mariju Korinu Mačado (Corina Machado), rekao da ona nema kapacitet biti predsjednica Venecuele, ukazuje da će njemu na čelu te zemlje sada trebati neko ko će ispunjavati interese SAD-a, a ne naroda Venecuele – kaže Prlenda.
Reakcije Rusije i Kine
Dodaje da će biti zanimljivo pratiti kako će se prema ovakvom razvoju situacije postaviti Rusija i Kina.
- Ovo što je Tramp upravo uradio Venezueli i Maduru, Putin je htio napraviti Ukrajini i Zelenskom. Time je Tramp i Putinu demonstrirao kako se u stvari provodi „specijalna vojna operacija“, kako Putin voli nazivati svoju agresiju na Ukrajinu, koja se proširila na dugotrajni sveopći rat. Za razliku od Putina u Ukrajini, Tramp je imao puno kvalitetnije obavještajne informacije, bolju pripremu i efikasnije oružane snage. Posebno će biti zanimljivo analizirati što se te noći dogodilo u elektromagnetskom spektru i koliko je američka vojska u protuelektroničkoj borbi onesposobila venecuelanski otpor. Naravno, ne treba isključivati ni podršku američkoj intervenciji unutar nekih frakcija oružanih snaga Venecuele – ističe Prlenda.
Zeleno svjetlo za Kinu
Operacijom u Venecueli, dodaje naš sagovornik, Kina je dobila zeleno svjetlo za sličnu oružanu intervenciju, prvenstveno prema Tajvanu.
- No, tu joj na putu stoji Ratna mornarica SAD-a u tome području i bit će zanimljivo vidjeti kako će Tramp tretirati ako Kina pokuša nešto slično. Opasnost za svjetski mir leži i u tome što će Tramp sada biti jako ohrabren za slične akcije. Ovime je pokazao svoje pravo lice i već je zaprijetio Kubi, Kolumbiji i Meksiku. Eventualna slična akcija vezana za danski Grenland, mogla bit ugroziti i same temelje NATO saveza. U tom pogledu imamo razloga za zabrinutost. U našoj regiji, prvi se nakon akcije u Venecueli oglasio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u ovome vidi novo opravdanje za daljnje jačanje ratoborne retorike i ulaganje u naoružanje, što se negativno odražava na mir i stabilnost u cijeloj regiji – zaključuje vojni analitičar Antonio Prlenda.