Madura uhapsili najelitniji specijalci na svijetu: Šta je zapravo Delta Force?

Delta Force je kolokvijalni naziv za 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (SFOD-D), specijalnu operativnu jedinicu Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država, formiranu za izvođenje najzahtjevnijih i najrizičnijih zadataka. Njena misija obuhvata protivterorističke operacije, oslobađanje talaca, precizne direktne udare i hvatanje visokoprofilnih ciljeva širom svijeta.

U američkoj vojnoj operaciji nazvanoj „Operacija apsolutna odlučnost“, koja je dovela do hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegove supruge Silije Flores (Cilia Flores), ključnu ulogu imala je Delta Force – jedna od najelitnijih i najtajnovitijih specijalnih jedinica američke vojske.

Jedinica je osnovana krajem 1970-ih godina, pod snažnim uticajem ideja pukovnika Čarlsa "Čarlija" Bekvita (Charles “Charlie” Beckwith). Tokom službe u američkim Specijalnim snagama i saradnje s britanskim SAS-om, Bekvit je zagovarao formiranje male, izuzetno mobilne i diskretne jedinice sposobne za brzo reagiranje na globalne sigurnosne prijetnje koje prevazilaze mogućnosti konvencionalnih vojnih snaga.

Tajnovitost i rigorozna selekcija

Delta Force je poznata po ekstremnom nivou tajnosti. Javnost vrlo rijetko dobija potvrđene informacije o njenim operacijama, strukturi ili metodama obuke. Većina dostupnih podataka dolazi iz svjedočenja bivših pripadnika, stručnih vojnih analiza i neformalnih izvora.

Proces selekcije i obuke smatra se jednim od najtežih u svijetu. Kandidati prolaze kroz izuzetno zahtjevne fizičke i psihološke provjere, pri čemu se testiraju izdržljivost, mentalna otpornost, taktička preciznost i sposobnost djelovanja u ekstremnim uslovima. Obuka ih priprema za operacije u neprijateljskom okruženju, često bez logističke podrške i uz minimalnu dostupnost informacija.

Najpoznatije operacije

Delta Force je svjetsku reputaciju stekla kroz niz visoko rizičnih misija. Jedna od najpoznatijih je Bitka za Mogadišu iz 1993. godine, tokom američke misije u Somaliji, koja je kasnije prikazana u filmu "Black Hawk Down".

Pripadnici ove jedinice učestvovali su i u potjeri i hapšenju panamskog diktatora Manuela Norijege, operacijama protiv kolumbijskog narkobosa Pabla Eskobara (Pablo Escobar), kao i u brojnim akcijama usmjerenim protiv Islamske države.

Delta Force je bila uključena i u operaciju hvatanja vođe ISIS-a Abu Bakra el-Bagdadija (Abu Bakr al-Baghdadi) 2019. godine, iako su u takvim misijama često učestvovale i druge elitne američke jedinice, uključujući mornaričke specijalce Navy SEAL-a.

Operacija u Venecueli

Prema američkim izvorima koje je prenio CBS News, upravo je Delta Force izvela akciju hapšenja Nikolasa Madura i njegove supruge, nakon čega su iz Venecuele prebačeni u Sjedinjene Američke Države, gdje se suočavaju s optužbama pred saveznim sudom u Njujorku.

Navodi se da je operacija bila dio šire američke vojne i sigurnosne kampanje u regiji, te da je uključivala zračne, kopnene i helikopterske elemente, kao i višemjesečno obavještajno planiranje.

Delta Force i dalje važi za jednu od najelitnijih, ali i najmanje transparentnih vojnih formacija u američkim oružanim snagama, poznatu po izvođenju izuzetno složenih misija u najtežim mogućim uslovima, često bez ikakve javne potvrde sve dok operacija ne bude završena.