Makron ne odobrava metodu korištenu za hapšenje Madura

Tokom sastanka kabineta u Parizu rekao da Francuska ovo "niti podržava niti odobrava", rekla je glasnogovornica vlade Maud Bregeon.

Francuski predsjednik Emanuel Makron u ponedjeljak je kritikovao "metod" koji su Sjedinjene Američke Države koristile za hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura prije dva dana.

Glasnogovornica nije precizirala da li Macron kritikuje američki napad kao takav ili samo način na koji je Maduro pritvoren.

- Branimo međunarodno pravo i slobodu naroda - rekao je predsjednik, prema Bregeon.

Makronovi komentari uslijedili su nakon iritacije u Francuskoj njegovom početnom reakcijom na američki napad na Venecuelu, koji je kulminirao otmicom Madura i njegove supruge Silie Flores i njihovim transportom u Njujork.

Bez kritika na akciju SAD-a, Makron je u subotu rekao da se venecuelanski narod može radovati što je oslobođen diktature.

Maduro je ozbiljno prekršio dostojanstvo vlastitog naroda, napisao je Makron na X-u.