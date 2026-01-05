Šef Pentagona: Izgleda da ruska protivvazdušna odbrana nije baš dobro funkcionisala

Gotovo 200 američkih vojnika nalazilo se u glavnom gradu Karakasu u operaciji hvatanja predsjednika Nikolasa Madura u Venecueli, izjavio je u ponedjeljak ministar odbrane Pit Hegset.

- Dok je gotovo 200 naših najboljih Amerikanaca otišlo u centar Karakasa...Izgleda da ruska protivvazdušna odbrana nije baš dobro funkcionisala, zar ne? - rekao je Hegset na događaju u Newport Newsu, Virginia.

Predsjednik Donald Tramp rekao je da je američka vojna akcija u subotu rezultirala hvatanjem Madura i njegove supruge Silie Flores, također obećavajući da će za sada uspostaviti američku kontrolu nad zemljom, uz učešće američkih trupa ako bude potrebno.

Hegset je rekao da su snage "uhvatile optuženu osobu koju traži američko pravosuđe u znak podrške provođenju zakona, a da nijedan Amerikanac nije ubijen."