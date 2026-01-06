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GODIŠNJICA NAPADA

Kapitol pet godina poslije: Neriješena pitanja i duboke političke podjele

Zvanična spomen-ploča posvećena policajcima koji su branili Kapitol nikada nije postavljena

Napad na Kapitol. pbs.org

A. O.

6.1.2026

Ispred Bijele kuće prije pet godina, tada odlazeći američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) obratio se okupljenim pristalicama i pozvao ih da krenu prema Kapitoliju (Capitol), u znak protesta dok je Kongres Sjedinjenih Američkih Država (United States Congress) potvrđivao pobjedu demokratskog kandidata Džoa Bajdena (Joe Biden) na izborima održanim 2020. godine.

Ubrzo nakon toga, svijet je svjedočio scenama u kojima je sjedište američke političke moći zapalo u haos, dok je demokratija dovedena na samu ivicu opstanka.

Zvanična spomen-ploča posvećena policajcima koji su branili Kapitol nikada nije postavljena, navodi Associated Press (AP).

Saslušanje osoba

Demokratska stranka organizovala je saslušanja osoba uključenih u nerede tog dana.

Bivši lider militantne grupe Ponosni dječaci (Proud Boys), Enrike Tarijo (Enrique Tarrio), organizovao je podnevni marš od Bijele kuće prema Kapitoliju, s ciljem odavanja počasti Ešli Babit (Ashli Babbitt) i drugima koji su poginuli tokom opsade 6. januara i u događajima koji su uslijedili nakon nje.

- Molim one koji su u mogućnosti da prisustvuju da to učine - rekao je Tarijo, koji je osuđen na 22 godine zatvora zbog pobune i organizovanja napada 6. januara. On se nalazi među više od 1.500 osoba protiv kojih su optužbe odbačene nakon što je Tramp, po povratku u Bijelu kuću prošle godine, izdao sveobuhvatno pomilovanje.

Ova važna godišnjica prolazi uz smanjenu pažnju javnosti, posebno nakon iznenađujućeg hapšenja predsjednika Venecuele (Venezuela) Nikolas Madura (Nicolás Maduro), kao i Trampovih planova da preuzme kontrolu nad tom državom i podrži njenu snažnu naftnu industriju, što se tumači kao početak nove faze američkog ekspanzionizma.

"Ovi ljudi u administraciji žele svijetu držati predavanja o demokratiji, dok istovremeno u vlastitoj zemlji potkopavaju vladavinu prava", izjavio je lider demokrata u Predstavničkom domu (House of Representatives) Hakeem Džefris (Hakeem Jeffries) uoči godišnjice.

Demokratsko rukovodstvo ponovo saziva sada već raspušteni odbor za 6. januar, s ciljem saslušanja policajaca, izabranih zvaničnika i građana koji su tog dana bili svjedoci događaja.

S druge strane, mnogi republikanci odbacuju tvrdnje da je Tramp direktno potakao napad 6. januara.

Umjesto toga, fokus preusmjeravaju na sigurnosne propuste u Kapitoliju – uključujući kašnjenje dolaska Nacionalne garde (National Guard) i propuste policijskih pasa da otkriju eksplozivne naprave pronađene tog dana ispred sjedišta Republikanske stranke (Republican Party) i Demokratske stranke (Democratic Party).

Federalni istražni biro (Federal Bureau of Investigation – FBI) uhapsio je muškarca iz Virginije (Virginia) osumnjičenog za postavljanje bombi. On je istražiteljima prošlog mjeseca rekao da vjeruje kako neko mora javno stati u odbranu onih koji smatraju da su izbori 2020. godine pokradeni.

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Justice) podiglo je protiv Trampa optužnicu po četiri tačke, tereteći ga za zavjeru s ciljem obmane birača tvrdnjama o namještenim izborima u periodu koji je prethodio napadu 6. januara.

Međutim, bivši specijalni savjetnik Ministarstva pravde Džek Smit (Jack Smith) kasnije je odustao od slučaja, nakon što je Tramp ponovo izabran za predsjednika, poštujući smjernice koje zabranjuju krivično gonjenje aktuelnog šefa države.

Uoči izbora 2024. godine, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (Supreme Court) donio je presudu prema kojoj bivši predsjednici uživaju širok imunitet od krivičnog gonjenja.

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