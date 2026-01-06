Kapitol pet godina poslije: Neriješena pitanja i duboke političke podjele

Ispred Bijele kuće prije pet godina, tada odlazeći američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) obratio se okupljenim pristalicama i pozvao ih da krenu prema Kapitoliju (Capitol), u znak protesta dok je Kongres Sjedinjenih Američkih Država (United States Congress) potvrđivao pobjedu demokratskog kandidata Džoa Bajdena (Joe Biden) na izborima održanim 2020. godine.

Ubrzo nakon toga, svijet je svjedočio scenama u kojima je sjedište američke političke moći zapalo u haos, dok je demokratija dovedena na samu ivicu opstanka.

Zvanična spomen-ploča posvećena policajcima koji su branili Kapitol nikada nije postavljena, navodi Associated Press (AP).

Saslušanje osoba

Demokratska stranka organizovala je saslušanja osoba uključenih u nerede tog dana.

Bivši lider militantne grupe Ponosni dječaci (Proud Boys), Enrike Tarijo (Enrique Tarrio), organizovao je podnevni marš od Bijele kuće prema Kapitoliju, s ciljem odavanja počasti Ešli Babit (Ashli Babbitt) i drugima koji su poginuli tokom opsade 6. januara i u događajima koji su uslijedili nakon nje.

- Molim one koji su u mogućnosti da prisustvuju da to učine - rekao je Tarijo, koji je osuđen na 22 godine zatvora zbog pobune i organizovanja napada 6. januara. On se nalazi među više od 1.500 osoba protiv kojih su optužbe odbačene nakon što je Tramp, po povratku u Bijelu kuću prošle godine, izdao sveobuhvatno pomilovanje.

Ova važna godišnjica prolazi uz smanjenu pažnju javnosti, posebno nakon iznenađujućeg hapšenja predsjednika Venecuele (Venezuela) Nikolas Madura (Nicolás Maduro), kao i Trampovih planova da preuzme kontrolu nad tom državom i podrži njenu snažnu naftnu industriju, što se tumači kao početak nove faze američkog ekspanzionizma.

"Ovi ljudi u administraciji žele svijetu držati predavanja o demokratiji, dok istovremeno u vlastitoj zemlji potkopavaju vladavinu prava", izjavio je lider demokrata u Predstavničkom domu (House of Representatives) Hakeem Džefris (Hakeem Jeffries) uoči godišnjice.

Demokratsko rukovodstvo ponovo saziva sada već raspušteni odbor za 6. januar, s ciljem saslušanja policajaca, izabranih zvaničnika i građana koji su tog dana bili svjedoci događaja.

S druge strane, mnogi republikanci odbacuju tvrdnje da je Tramp direktno potakao napad 6. januara.