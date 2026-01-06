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TREBAT ĆE NEKO VRIJEME

Tramp: Ne očekujem izbore u Venecueli u idućih 30 dana, prvo moramo srediti zemlju

Venezuelska vlada i dalje smatra Nikolasa Madura, kojega su američke snage u subotu pritvorile, legitimnim predsjednikom zemlje

Donald Tramp. AP

S. S.

6.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da ne očekuje nove izbore u Venecueli (Venezueli) u sljedećih 30 dana.

- Prvo moramo srediti zemlju. Ne možete imati izbore - rekao je za američku televiziju NBC News. 

- Trebat će neko vrijeme. Moramo liječiti zemlju dok se ne oporavi - ističe Trump.  

Venecuelska vlada i dalje smatra Nikolasa Madura (Nicolás), kojega su američke snage u subotu pritvorile, legitimnim predsjednikom zemlje.

Prema venezuelskom ustavu u slučaju trajne predsjedničke odsutnosti potpredsjednik preuzima dužnost i mora organizirati nove izbore u roku od 30 dana.

No ostaje nejasno smatra li novo vodstvo trenutnu situaciju trajnom odsutnošću.

Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), koja je od 2018. Madurova potpredsjednica, u ponedjeljak je položila zakletvu kao vršiteljica dužnosti predsjednika države. Vrhovni sud ju je tokom vikenda zadužio da privremeno preuzme dužnosti šefa države.

Tokom vikenda američke snage napale su ciljeve u Venecueli, zarobivši Madura i njegovu suprugu Silija Flores (Ciliju Flores). U ponedjeljak su dovedeni u Njujork (New York) da bi se suočili s optužbama za navodna krivična djela vezana uz drogu.

# IZBORI
# NICOLAS MADURO
# DONALD TRUMP
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