Tramp: Ne očekujem izbore u Venecueli u idućih 30 dana, prvo moramo srediti zemlju

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da ne očekuje nove izbore u Venecueli (Venezueli) u sljedećih 30 dana.

- Prvo moramo srediti zemlju. Ne možete imati izbore - rekao je za američku televiziju NBC News.

- Trebat će neko vrijeme. Moramo liječiti zemlju dok se ne oporavi - ističe Trump.

Venecuelska vlada i dalje smatra Nikolasa Madura (Nicolás), kojega su američke snage u subotu pritvorile, legitimnim predsjednikom zemlje.

Prema venezuelskom ustavu u slučaju trajne predsjedničke odsutnosti potpredsjednik preuzima dužnost i mora organizirati nove izbore u roku od 30 dana.

No ostaje nejasno smatra li novo vodstvo trenutnu situaciju trajnom odsutnošću.

Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), koja je od 2018. Madurova potpredsjednica, u ponedjeljak je položila zakletvu kao vršiteljica dužnosti predsjednika države. Vrhovni sud ju je tokom vikenda zadužio da privremeno preuzme dužnosti šefa države.