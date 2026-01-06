Nove tenzije: Amerika planira presresti tanker pod ruskom zaštitom

Prema izvještajima američkih medija, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost presretanja naftnog tankera Marinera iz Venecuele, koji se dovodi u vezu s ilegalnom ruskom. Brod se trenutno nalazi u Sjevernom Atlantiku i plovi uz, kako tvrdi posada, rusku zaštitu, što bi moglo dovesti do novog zaoštravanja odnosa između Vašingtona (Washingtona) i Moskve.

Kako navode četiri izvora upoznata s okolnostima, američke vlasti pripremaju planove za potencijalno presretanje tankera nad kojim je Rusija preuzela jurisdikciju, čime se otvara mogućnost direktnog sukoba dviju sila oko statusa broda.

Marinera je već sankcionisana od strane SAD-a 2024. godine zbog učešća u mreži tankera koji se koriste za krijumčarenje ruske nafte. Iako je brod isprva bio na putu prema Venecueli, promijenio je pravac prošlog mjeseca kako bi izbjegao zapljenu od strane Obalske straže SAD-a.

Prema podacima kompanije Kpler, koja prati pomorski saobraćaj, tanker se prije dva dana nalazio u sjevernom Atlantiku i kretao se prema sjeveroistoku, u blizini obala Ujedinjenog Kraljevstva.

Tokom potjere, posada broda je na trup naslikala rusku zastavu i saopćila da plovi pod zaštitom Rusije. Nedugo zatim, plovilo je upisano u zvanični ruski registar brodova i dobilo novo ime – Marinera. Ruske vlasti su prošlog mjeseca uputile i formalni diplomatski zahtjev SAD-u da obustavi aktivnosti usmjerene protiv broda.