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ILEGALNA FLOTA

Nove tenzije: Amerika planira presresti tanker pod ruskom zaštitom

Brod se trenutno nalazi u Sjevernom Atlantiku i plovi uz, kako tvrdi posada, rusku zaštitu, što bi moglo dovesti do novog zaoštravanja odnosa

Tanker Marinera. The New York Times

M. P.

6.1.2026

Prema izvještajima američkih medija, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost presretanja naftnog tankera Marinera iz Venecuele, koji se dovodi u vezu s ilegalnom ruskom. Brod se trenutno nalazi u Sjevernom Atlantiku i plovi uz, kako tvrdi posada, rusku zaštitu, što bi moglo dovesti do novog zaoštravanja odnosa između Vašingtona (Washingtona) i Moskve.

Kako navode četiri izvora upoznata s okolnostima, američke vlasti pripremaju planove za potencijalno presretanje tankera nad kojim je Rusija preuzela jurisdikciju, čime se otvara mogućnost direktnog sukoba dviju sila oko statusa broda.

Marinera je već sankcionisana od strane SAD-a 2024. godine zbog učešća u mreži tankera koji se koriste za krijumčarenje ruske nafte. Iako je brod isprva bio na putu prema Venecueli, promijenio je pravac prošlog mjeseca kako bi izbjegao zapljenu od strane Obalske straže SAD-a.

Prema podacima kompanije Kpler, koja prati pomorski saobraćaj, tanker se prije dva dana nalazio u sjevernom Atlantiku i kretao se prema sjeveroistoku, u blizini obala Ujedinjenog Kraljevstva.

Tokom potjere, posada broda je na trup naslikala rusku zastavu i saopćila da plovi pod zaštitom Rusije. Nedugo zatim, plovilo je upisano u zvanični ruski registar brodova i dobilo novo ime – Marinera. Ruske vlasti su prošlog mjeseca uputile i formalni diplomatski zahtjev SAD-u da obustavi aktivnosti usmjerene protiv broda.

Iz Bijele kuće nisu željeli komentarisati ove informacije, dok je CBS News prvi izvijestio o američkim planovima za zapljenu tankera. 

Prema tvrdnjama dva izvora, SAD razmatra i presretanje drugih sankcionisanih tankera koji su posljednjih dana pokušali izbjeći zapljenu.

Prema pisanjima američkih medija, Sjedinjene Američke Države planiraju presresti naftni tanker Marinera iz Venecuele zbog učešća u ilegalnoj ruskoj floti, a sada plovi pod ruskom zaštitom u Sjevernom Atlantiku, što bi moglo izazvati novi spor s Moskvom.

# VENECUELA
# TANKER
# RUSIJA
# SAD
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