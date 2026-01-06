Trampu na meti još pet zemalja: Amerika uputila ozbiljna upozorenja

Donald Tramp (Trump) i njegova administracija uputili su niz oštrih poruka Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu i Grenlandu, piše CNN.

Nakon hapšenja lidera Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas), Tramp vjeruje da će pasti i vlasti drugih zemalja.

– Naš posao je da imamo zemlje oko sebe koje su održive i uspješne i u kojima je dozvoljeno da nafta slobodno izlazi – poručio je Tramp u nedjelju, dodajući da – američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje.

Grenland

Istog dana Tramp je ponovio da su Sjedinjenim Američkim Državama potrebni Grenland, autonomna teritorija Danske, zbog, kako je rekao, nacionalne sigurnosti.

– Treba nam Grenland. Trenutno je izuzetno strateški važan. Okružen je ruskim i kineskim brodovima – rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One, ističući da Danska, po njegovom mišljenju, ne može sama odgovoriti na sigurnosne izazove tog područja.

Na Trampove izjave reagovao je grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen), ocijenivši da je retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država – potpuno neprihvatljiva.

– Kada predsjednik SAD-a govori o "potrebi za Grenlandom" i povezuje nas s Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno, nego i nepoštovanje. Naša zemlja nije objekat u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokratija – poručio je Nilsen.

Tramp je i ranije iskazivao želju za aneksijom Grenlanda, ogromnog ostrva bogatog prirodnim resursima, koje je samoupravna teritorija Danske i članica NATO saveza. I Grenland i Danska odlučno se protive toj ideji.

Kolumbija

Na meti Trampove administracije našla se i Kolumbija. Američki predsjednik uputio je oštre riječi kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru, nazvavši ga – bolesnim čovjekom koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama.

Na pitanje novinara znači li to mogućnost američke „operacije“ u Kolumbiji, Tramp je kratko odgovorio – meni to zvuči dobro.

Gustavo Petro se oglasio na društvenoj mreži X, braneći se rezultatima svoje vlade u borbi protiv trgovine drogom i ističući najveću zapljenu kokaina u historiji.

– Nisam nelegitiman niti sam narko-diler. Jedina imovina mi je porodična kuća koju otplaćujem od svoje plate – napisao je Petro, dodavši da su provedena ciljana bombardovanja oružanih grupa povezanih s drogom, u skladu s humanitarnim pravom. Ipak, podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je proizvodnja kokaina u Kolumbiji dostigla rekordne nivoe.

Kuba

Govoreći o Kubi, Tramp je izjavio da vojna intervencija nije potrebna jer je ta zemlja – spremna da padne.

– Mislim da nam nikakva akcija nije potrebna. Izgleda da propada. Kuba je ranije živjela od prihoda iz Venecuele i venecuelanske nafte – rekao je Tramp.

Državni sekretar SAD-a Marko Rubio (Marco), kubansku je vladu nazvao velikim problemom, poručivši da bi, da je na njihovom mjestu, bio zabrinut.

Kubanski predsjednik Migel Dijaz Kanel (Miguel Díaz-Canel) odgovorio je da Kuba i Venecuela neće dozvoliti da njihov savez propadne bez borbe.

– Spremni smo dati i vlastiti život, ali uz visoku cijenu – izjavio je Dijaz Kanel na skupu u Havani.

Meksiko

Tramp je ponovo optužio i Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko-kartela, tvrdeći da se droga – sliva kroz Meksiko i da će se morati nešto poduzeti. U intervjuu za Fox News otkrio je da je meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum (Claudia Sheinbau) pitao želi li pomoć američke vojske u borbi protiv kartela.

Meksiko se još nije zvanično oglasio, ali je bio među šest zemalja koje su osudile hapšenje Madura, ocijenivši da SAD time krše temeljna načela međunarodnog prava.