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KO JE SLJEDEĆI?

Trampu na meti još pet zemalja: Amerika uputila ozbiljna upozorenja

Naš posao je da imamo zemlje oko sebe koje su održive i uspješne i u kojima je dozvoljeno da nafta slobodno izlazi, poručio je Tramp

Donald Trump. AP

S. S.

6.1.2026

Donald Tramp (Trump) i njegova administracija uputili su niz oštrih poruka Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu i Grenlandu, piše CNN. 

Nakon hapšenja lidera Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas), Tramp vjeruje da će pasti i vlasti drugih zemalja. 

– Naš posao je da imamo zemlje oko sebe koje su održive i uspješne i u kojima je dozvoljeno da nafta slobodno izlazi – poručio je Tramp u nedjelju, dodajući da – američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje.

Grenland

Istog dana Tramp je ponovio da su Sjedinjenim Američkim Državama potrebni Grenland, autonomna teritorija Danske, zbog, kako je rekao, nacionalne sigurnosti.

– Treba nam Grenland. Trenutno je izuzetno strateški važan. Okružen je ruskim i kineskim brodovima – rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One, ističući da Danska, po njegovom mišljenju, ne može sama odgovoriti na sigurnosne izazove tog područja.

Na Trampove izjave reagovao je grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen), ocijenivši da je retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država – potpuno neprihvatljiva.

– Kada predsjednik SAD-a govori o "potrebi za Grenlandom" i povezuje nas s Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno, nego i nepoštovanje. Naša zemlja nije objekat u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokratija – poručio je Nilsen.

Tramp je i ranije iskazivao želju za aneksijom Grenlanda, ogromnog ostrva bogatog prirodnim resursima, koje je samoupravna teritorija Danske i članica NATO saveza. I Grenland i Danska odlučno se protive toj ideji.

Kolumbija

Na meti Trampove administracije našla se i Kolumbija. Američki predsjednik uputio je oštre riječi kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru, nazvavši ga – bolesnim čovjekom koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama.

Na pitanje novinara znači li to mogućnost američke „operacije“ u Kolumbiji, Tramp je kratko odgovorio – meni to zvuči dobro.

Gustavo Petro se oglasio na društvenoj mreži X, braneći se rezultatima svoje vlade u borbi protiv trgovine drogom i ističući najveću zapljenu kokaina u historiji.

– Nisam nelegitiman niti sam narko-diler. Jedina imovina mi je porodična kuća koju otplaćujem od svoje plate – napisao je Petro, dodavši da su provedena ciljana bombardovanja oružanih grupa povezanih s drogom, u skladu s humanitarnim pravom. Ipak, podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je proizvodnja kokaina u Kolumbiji dostigla rekordne nivoe.

Kuba

Govoreći o Kubi, Tramp je izjavio da vojna intervencija nije potrebna jer je ta zemlja – spremna da padne.

– Mislim da nam nikakva akcija nije potrebna. Izgleda da propada. Kuba je ranije živjela od prihoda iz Venecuele i venecuelanske nafte – rekao je Tramp.

Državni sekretar SAD-a Marko Rubio (Marco), kubansku je vladu nazvao velikim problemom, poručivši da bi, da je na njihovom mjestu, bio zabrinut.

Kubanski predsjednik Migel Dijaz Kanel (Miguel Díaz-Canel) odgovorio je da Kuba i Venecuela neće dozvoliti da njihov savez propadne bez borbe.

– Spremni smo dati i vlastiti život, ali uz visoku cijenu – izjavio je Dijaz Kanel na skupu u Havani.

Meksiko

Tramp je ponovo optužio i Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko-kartela, tvrdeći da se droga – sliva kroz Meksiko i da će se morati nešto poduzeti. U intervjuu za Fox News otkrio je da je meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum (Claudia Sheinbau) pitao želi li pomoć američke vojske u borbi protiv kartela.

Meksiko se još nije zvanično oglasio, ali je bio među šest zemalja koje su osudile hapšenje Madura, ocijenivši da SAD time krše temeljna načela međunarodnog prava.

Iran

Na kraju, Tramp je zaprijetio i Iranu, gdje antivladini protesti ulaze u drugu sedmicu.

– Ako počnu ubijati ljude kao ranije, Sjedinjene Američke Države će ih vrlo snažno udariti – rekao je Tramp, ponovivši da je Vašington (Washington) spreman reagirati ako iranske vlasti budu nasilne prema demonstrantima.

Iranska organizacija za ljudska prava procijenila je da je u protestima do sada ubijeno 16 ljudi, iako CNN tu brojku nije mogao nezavisno potvrditi.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei), poručio je da se Islamska Republika – neće predati neprijatelju i da izgrednike treba staviti na njihovo mjesto.

# KUBA
# MEKSIKO
# SAD
# DONALD TRUMP
# VLAST
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