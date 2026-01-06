Zelenski smijenio šefa obavještajne službe koji je predvodio akciju "Paukova mreža"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) smijenio je čelnika jedne od najmoćnijih sigurnosnih institucija u zemlji, nastavljajući opsežnu rekonstrukciju vrha vlasti u trenutku kada se ruski rat protiv Ukrajine približava četvrtoj godini, bez jasnih naznaka završetka. Smjena Vasilija Maljuka (Vasyl Maliuk), koji je nadzirao niz atentata i vodio iznenadnu operaciju pod kodnim nazivom „Paukova mreža“ (Spider’s Web), tokom koje su uništeni ruski ratni avioni, snažno je uzdrmala rukovodstvo ogromne sigurnosne agencije koja ima ključnu ulogu u ukrajinskom ratu iz sjene. Zelenski je za vršioca dužnosti direktora Službe sigurnosti Ukrajine (Security Service of Ukraine – SBU) imenovao general-majora Jevhenija Hmaru (Yevhen Hmara). Maljuk je SBU vodio od 2022. godine. U saopćenju SBU-a, Hmara je opisan kao iskusan komandant koji je od 2011. služio u elitnoj borbenoj jedinici Alfa (Alpha), a na njenom čelu se nalazi od 2023. godine.

Prošle sedmice Zelenski je imenovao šefa vojne obavještajne službe Kirila Budanova (Kyrylo Budanov) za šefa svog kabineta, zamijenivši Andrija Jermaka (Andriy Yermak), koji je smijenjen u novembru usred korupcijskog skandala, ali je odbacio optužbe o vlastitoj odgovornosti. Istovremeno, Zelenski je prvog zamjenika ministra vanjskih poslova Serhija Kislicu (Serhiy Kyslytsia) imenovao za Budanovljevog prvog zamjenika, čime je u predsjedničku administraciju doveo člana ukrajinskog pregovaračkog tima.

Nakon što su se tokom vikenda pojavile informacije o mogućoj Maljukovoj smjeni, pojedini vojni komandanti stali su u njegovu odbranu. Zapovjednik dronskih snaga Robert Brovdi (Robert Brovdi) upozorio je da bi njegova zamjena mogla oslabiti „jednu od ključnih savremenih teškaša“ među ukrajinskim institucijama koje se suprotstavljaju Rusiji. Zastupnica u parlamentarnom odboru za odbranu, sigurnost i obavještajne poslove Solomija Bobrovska (Solomiia Bobrovska) izjavila je da ne smatra kako je Maljukova smjena bila „neophodna danas“. - Prema mom mišljenju, pod Maljukovim vodstvom SBU je uspješno obavljao svoj posao u trenutnoj političkoj situaciji, balansirajući između političkih zadataka, borbenih operacija i ekonomskih pitanja - rekla je za Reuters. Bobrovska je dodala da je Zelenski imenovanjem Hmare dekretom, kao privremenog čelnika, praktično zaobišao parlament.

Maljuk, dugogodišnji službenik SBU-a, proveo je duboke reforme agencije nakon što je 2022. godine zamijenio Ivana Bakanova (Ivan Bakanov), kojeg je Zelenski smijenio u julu iste godine zbog propusta u uklanjanju ruskih špijuna iz službe. Njegova najsloženija operacija, „Paukova mreža“, uključivala je upotrebu malih dronova skrivenih u teretnim kamionima, koji su korišteni za napade na desetine izuzetno vrijednih ruskih strateških bombardera u vazduhoplovnim bazama, daleko izvan uobičajenog dometa ukrajinskih udara, u maju 2025. godine. Visoki ukrajinski zvaničnik izjavio je za Reuters da je Maljuku ponuđeno da preuzme rukovođenje manjom vanjskom obavještajnom službom, ali je on tu ponudu odbio.