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NA SVEČANOJ CEREMONIJI

Video / Srdačni pozdravi predsjednice Venecuele s ambasadorima Kine, Rusije i Irana: Evo kako je sve izgledalo

Nedugo nakon što je položila zakletvu, Rodrigez je zagrlio kineski ambasador u Venecueli Lan Hu, a zatim i ruski ambasador Sergej Melik-Bagdasarov. Iranski ambasador Ali Čegini

Delsi Rodrigez. Screenshot / YouTube

S. S.

6.1.2026

Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) položila je zakletvu na dužnost predsjednice Venecuele, a ceremoniju su obilježili posebno srdačni pozdravi s ambasadorima Kine, Rusije i Irana, prenosi CNN.

Nedugo nakon što je položila zakletvu, Rodrigez je zagrlio kineski ambasador u Venecueli Lan Hu, a zatim i ruski ambasador Sergej Melik-Bagdasarov. 

Iranski ambasador Ali Čegini (Ali Chegini) potom joj se naklonio, sa sklopljenim rukama u znak poštovanja. Tokom inauguracije troje diplomata stajalo je jedno uz drugo.

Kako navodi CNN, Rodrigez je poručila da funkciju preuzima s teškim osjećajem, zbog onoga što je opisala kao „otmicu“ predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas) i prve dame Silije Flores (Cilije).

Momenat u kojem Delsi pozdravlja ambasadore pogledajte u videu na 3:58 minuti. 

# KINA
# IRAN
# RUSIJA
# DELCY RODRIGUEZ
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