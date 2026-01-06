Video / Srdačni pozdravi predsjednice Venecuele s ambasadorima Kine, Rusije i Irana: Evo kako je sve izgledalo

Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) položila je zakletvu na dužnost predsjednice Venecuele, a ceremoniju su obilježili posebno srdačni pozdravi s ambasadorima Kine, Rusije i Irana, prenosi CNN.
Nedugo nakon što je položila zakletvu, Rodrigez je zagrlio kineski ambasador u Venecueli Lan Hu, a zatim i ruski ambasador Sergej Melik-Bagdasarov.
Iranski ambasador Ali Čegini (Ali Chegini) potom joj se naklonio, sa sklopljenim rukama u znak poštovanja. Tokom inauguracije troje diplomata stajalo je jedno uz drugo.