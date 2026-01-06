Video / Srdačni pozdravi predsjednice Venecuele s ambasadorima Kine, Rusije i Irana: Evo kako je sve izgledalo

Iranski ambasador Ali Čegini (Ali Chegini) potom joj se naklonio, sa sklopljenim rukama u znak poštovanja. Tokom inauguracije troje diplomata stajalo je jedno uz drugo.

Nedugo nakon što je položila zakletvu, Rodrigez je zagrlio kineski ambasador u Venecueli Lan Hu, a zatim i ruski ambasador Sergej Melik-Bagdasarov.

Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) položila je zakletvu na dužnost predsjednice Venecuele, a ceremoniju su obilježili posebno srdačni pozdravi s ambasadorima Kine, Rusije i Irana, prenosi CNN.

Kako navodi CNN, Rodrigez je poručila da funkciju preuzima s teškim osjećajem, zbog onoga što je opisala kao „otmicu“ predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas) i prve dame Silije Flores (Cilije).

Momenat u kojem Delsi pozdravlja ambasadore pogledajte u videu na 3:58 minuti.