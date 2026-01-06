Tramp zaprepastio svijet: Evo kako planira zauzeti Grenland

U danskim sigurnosnim i političkim krugovima sve se ozbiljnije razmatra mogućnost da bi Donald Tramp (Donald Trump) mogao pokušati preuzeti Grenland (Greenland), oslanjajući se na jednostranu političku odluku i faktičku silu. Kako piše magazin The Atlantic, jedan od scenarija predviđa da bi Tramp putem objave na društvenoj mreži Truth Social jednostavno mogao proglasiti Grenland američkim „protektoratom“, računajući na procjenu da ni Danska niti njeni saveznici nemaju kapacitet da se takvom potezu učinkovito suprotstave. U takvom razvoju događaja, NATO (North Atlantic Treaty Organization) bi se našao u potpunoj blokadi, budući da bi vodeća članica Saveza polagala pravo na teritorij druge članice. Prema procjenama evropskih zvaničnika, vojni odgovor u tom slučaju ne bi bio realna opcija, dok bi politički mehanizmi ostali paralizirani. Tramp, kako se navodi, polazi od logike da je „posjedovanje devet desetina zakona“, te bi jednostrano proglasio da Grenland sada pripada Sjedinjenim Američkim Državama (United States of America).

Ovakve bojazni u Danskoj su prisutne već mjesecima, ali su dodatno eskalirale nakon američke intervencije u Venecueli (Venezuela) i Trampovog insistiranja da SAD sada „vode“ tu zemlju. Posebnu uznemirenost izazvala je objava Kejti Miler (Katie Miller), supruge Trampovog savjetnika Stivena Milera (Stephen Miller), koja je na društvenoj mreži X (X) podijelila mapu Grenlanda prekrivenu američkom zastavom uz poruku „USKORO“. U razgovoru za Atlantik, Tramp je otvoreno izjavio da Sjedinjenim Američkim Državama Grenland „apsolutno treba“. Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) upozorila je da se takve poruke više ne mogu zanemarivati, naglasivši da američkog predsjednika treba shvatiti ozbiljno kada govori o Grenlandu. Iako Trampovi saradnici umanjuju vjerovatnoću vojne akcije, sam Tramp nikada nije u potpunosti isključio upotrebu sile. Evropski zvaničnici upozoravaju da bi eventualni ulazak američkih snaga na teritorij Grenlanda praktično značio kraj NATO saveza. Njemački šef diplomatije Johan Vadeful (Johann Wadephul) podsjetio je da je Grenland dio Kraljevine Danske (Kingdom of Denmark) i da, kao takav, potpada pod sistem kolektivne odbrane Saveza. Ipak, jedan evropski dužnosnik otvoreno priznaje da Grenland u vojnom smislu ne bi bilo moguće odbraniti.

Na samom Grenlandu postoji ograničena podrška Trampovim idejama, ali istraživanja javnog mnijenja ne pokazuju većinsku spremnost stanovništva da se danska zastava zamijeni američkom. Evropski lideri poručuju da o budućnosti Grenlanda mogu odlučivati isključivo Grenlanđani i Danska, upozoravajući da bi svaka vrsta prisile imala ozbiljne posljedice po transatlantske odnose.