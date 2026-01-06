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INTRIGANTNA PORUKA

Sedmicama prije svrgavanja Madura Tramp direktorima naftnih kompanija poručio: "Pripremite se"

Chevron ima razrađene planove za moguće širenje poslovanja u Venecueli

Donald Tramp. Avaz

D. H.

6.1.2026

Predsjednik Donald Trump uputio je nejasnu, ali intrigantnu poruku nekolicini američkih naftnih direktora otprilike mjesec dana prije nego što su Sjedinjene Američke Države zarobile venezuelskog jakog čovjeka Nicolása Madura: „Pripremite se.“, prenosi Wall Street Journal.

Velike promjene dolazile su u Venezuelu, dao je naslutiti Trump.

Nije iznio detalje

Iako im je dao nagovještaj, Trump nije iznio konkretne detalje o udarima na Caracas koji su se odvili rano u subotu, prema riječima ljudi upoznatih s tim pitanjem. Također, nije tražio njihovo mišljenje o planu koji je istog dana predstavljen, a koji predviđa da američke energetske kompanije revitaliziraju zapuštena naftna polja Venezuele kroz višemilijardna ulaganja.

Trumpova poruka iz prošlog mjeseca otkriva koliko je nafta centralna u njegovoj hrabroj — i rizičnoj — odluci da interveniše u Venezueli, kao i koliko su bliske njegove veze s naftnom industrijom. Trumpov plan u velikoj mjeri zavisi od spremnosti američkih naftnih kompanija da ulažu u Venezuelu, posebno kompanije Chevron, jedine velike američke kompanije koja tamo još uvijek posluje.

„Iz zemlje ćemo vaditi ogromne količine bogatstva“, rekao je Trump na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu u subotu. „Naše vrlo velike američke naftne kompanije, najveće na svijetu, ući će u zemlju, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško uništenu infrastrukturu, naftnu infrastrukturu, i početi zarađivati novac za državu.“

Portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt saopćila je u emailu u ponedjeljak da se Trump raduje saradnji s američkim naftnim kompanijama na novim investicijama i prilikama u Venezueli.

U međuvremenu, visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je da ministar energetike Chris Wright i državni sekretar Marco Rubio predvode te napore u Trumpovo ime, te da je prepiska s naftnim kompanijama već započela.

Još krajem decembra, Trumpova administracija ponudila je Maduru mogućnost da napusti vlast i ode u egzil. Maduro je tu ponudu odbio, a u ponedjeljak se pojavio pred američkim sudom.

Investitori su, čini se, pozitivno reagovali na ideju da Venezuela postane novo područje za američke naftne kompanije — ili barem veće tržište za Chevron. Dionice Chevrona porasle su u ponedjeljak za oko 5%. Dionice Exxon Mobila porasle su za oko 2%, dok je ConocoPhillips zabilježio rast od gotovo 3%.

Za sada, Chevron nema planove da značajno poveća potrošnju ili proizvodnju, rekli su ljudi upoznati sa situacijom. Ova kompanija sa sjedištem u Houstonu oprezna je kada je riječ o novim ulaganjima, sve dok se situacija u zemlji ne stabilizuje i dok se ne razriješe pitanja komercijalnih ugovora. Također, nikada nije zagovarala promjenu režima u Venezueli pred administracijom, navode isti izvori.

„Chevron ostaje fokusiran na sigurnost i dobrobit svojih zaposlenika, kao i na integritet svoje imovine“, rekao je portparol kompanije. „Nastavljamo poslovati u potpunoj skladu sa svim važećim zakonima i propisima.“

Dodao je da Chevron ne komentariše komercijalna pitanja niti spekuliše o budućim investicijama.

Vlada Venezuele procjenjuje da zemlja raspolaže s oko 300 milijardi barela nafte u rezervama, što bi, ako je tačno, predstavljalo najveće naftno bogatstvo na svijetu. Trenutna proizvodnja iznosi oko 900.000 barela dnevno, što je manje od 1% dnevne svjetske potrošnje nafte.

Povećanje proizvodnje poboljšalo bi ekonomske uslove u zemlji, za što se Trumpova administracija nada da će smanjiti migracije iz Venezuele prema SAD-u i održati niske cijene energije za potrošače. Međutim, najveće američke naftne kompanije koje imaju kapacitete za velika ulaganja još se nisu obavezale na taj poduhvat.

Dvije druge američke naftne kompanije s iskustvom u eksploataciji teške nafte — ConocoPhillips i Exxon — nisu najavile povratak u zemlju koja je sredinom 2000-ih nacionalizirala njihovu imovinu. ConocoPhillips je saopćio da je prerano za spekulacije o novim investicijama, dok Exxon nije odgovorio na upite za komentar.

Nedostatak neposredne spremnosti velikih naftnih kompanija da ulažu u Venezuelu mogao bi predstavljati ozbiljan udarac Trumpovim nastojanjima da preoblikuje vlast u toj zemlji, smatra Dan Pickering, glavni investicijski direktor Pickering Energy Partnersa.

„Ako ulazite u Venezuelu, morate imati uslove za koje vjerujete da će vas zaštititi od Venezuele — i, iskreno, zaštititi vas od neke druge administracije u SAD-u“, rekao je.

Chevron, koji posluje u Venezueli više od jednog stoljeća, najbolje je pozicioniran za revitalizaciju tamošnjih naftnih polja. Ostao je u zemlji čak i kada su druge zapadne kompanije otišle nakon nacionalizacije industrije 2007. godine, te ima postojeće odnose s aktuelnim vlastima.

Chevron ima razrađene planove za moguće širenje poslovanja u Venecueli pod određenim scenarijima, rekao je izvor upoznat sa situacijom. Međutim, za pokretanje tih planova bilo bi potrebno relativno sigurno okruženje za zaposlenike i mogućnost iznošenja profita iz zemlje.

Među pitanjima koja Chevron i druge velike kompanije moraju razmotriti su: ko upravlja Venezuelom, kakva će pravila važiti za ugovore, hoće li vladavina prava štititi njihovu nepovredivost, mogućnost izvoza sirove nafte i troškovi obnove infrastrukture. Čak i ako se kompanije odluče na ulaganja, moglo bi proći nekoliko godina prije nego što proizvodnja značajno poraste.

Zadržati postojeći nivo proizvodnje

Iako je u najboljoj poziciji da poveća ulaganja u Venezueli, Chevron za sada preferira zadržati postojeći nivo proizvodnje, dok se fokusira na sigurnost zaposlenika koji već rade u zemlji.

Svaka velika kapitalna investicija u Venezueli morala bi se takmičiti s drugim prilikama u Chevronovom globalnom portfelju, uključujući ogromno naftno otkriće u Gvajani, gdje je kompanija prošle godine stekla 30% udjela kupovinom Hessa. Ove godine planira potrošiti 7 milijardi dolara na offshore projekte u istočnom Mediteranu i Meksičkom zaljevu, koji Trumpova administracija naziva Zaljevom Amerike.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je administracija razgovarala s više naftnih kompanija.

„Sve naše naftne kompanije spremne su i voljne da ulože velika sredstva u Venezuelu kako bi obnovile naftnu infrastrukturu koju je uništio nelegitimni Madurov režim“, rekla je Taylor Rogers, portparolka Bijele kuće. „Američke naftne kompanije uradit će nevjerovatan posao za narod Venezuele i dostojno predstavljati Sjedinjene Američke Države.“

# VENECUELA
# NAFTA
# DONALD TRUMP
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