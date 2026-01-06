Zašto Venecuelu nakon svega vode Madurovi ljudi, a ne opozicija

Američka obavještajna procjena zaključila je da su vodeći ljudi režima Nicolása Madura – uključujući potpredsjednicu Delcy Rodríguez – najpogodniji za vođenje privremene vlasti u Caracasu i održavanje kratkoročne stabilnosti ako bi autokrat izgubio vlast, saznaje Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate s dokumentom.

Analizu je izradila američka Centralna obavještajna agencija (CIA), a ona je predstavljena američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i podijeljena s uskim krugom najviših zvaničnika njegove administracije, rekla su za Wall Street Journal dva izvora. Upravo je ta procjena, navode izvori, bila jedan od razloga zbog kojih je Trump odlučio podržati Madurovu potpredsjednicu umjesto opozicione liderke i dobitnice Nobelove nagrade za mir Maríe Corine Machado.

CIA-ina procjena i Trumpova odluka

Ta obavještajna procjena, piše Wall Street Journal, pomaže objasniti zašto Trump nije podržao pokušaj opozicije da preuzme vlast u Venecueli nakon munjevite američke vojne operacije prošle sedmice, u kojoj je Maduro uhapšen i prebačen u SAD na suđenje. Kao i tokom svog prvog mandata, Trump je bio uvjeren da se kratkoročna stabilnost Venecuele može osigurati samo ako Madurova zamjena ima podršku oružanih snaga i drugih ključnih elita u zemlji.

Prema izvorima upoznatim s dokumentom, visoki zvaničnici Trumpove administracije zatražili su od CIA-e da izradi analitičku procjenu te su je potom razmatrali tokom razgovora o planovima za “dan poslije” u Venecueli. Tačan datum izrade procjene nije poznat, ali dva izvora navode da je Trump o njenom sadržaju informiran u posljednjim sedmicama.

Procjena nije razrađivala način na koji bi Maduro mogao izgubiti vlast niti je zagovarala njegovo uklanjanje, već se fokusirala na procjenu unutrašnje situacije u Venecueli u slučaju da se to dogodi, rekli su izvori.

Rodriguez kao privremeno rješenje

U izvještaju se, prema riječima izvora, navode Delcy Rodríguez i još dvojica visokih zvaničnika režima kao mogući privremeni lideri koji bi mogli održati red. Imena druge dvojice nisu objavljena, ali se kao dva najutjecajnija centra moći u Venezueli navode ministar unutrašnjih poslova Diosdado Cabello i ministar odbrane Vladimir Padrino.

Ta dva tvrdolinijaša, koji kontrolišu policiju i vojsku, mogli bi sabotirati svaki pokušaj tranzicije vlasti, upozoravaju bivši američki i venecuelanski zvaničnici. Obojica se suočavaju s američkim krivičnim optužbama sličnim onima protiv Madura i smatra se da nisu skloni saradnji s Washingtonom.

CIA-ina procjena također zaključuje da bi Edmundo González, kojeg se široko smatra stvarnim pobjednikom izbora 2024. protiv Madura, kao i Machado, imali ozbiljne poteškoće u sticanju legitimiteta, suočeni s otporom sigurnosnih službi lojalnih režimu, narko-mreža i političkih protivnika.

Machado i razočaranje u opoziciju

Machado, koja se snažno povezala s Trumpovom administracijom, dosljedno je hvalila njegovu oštru politiku prema Maduru. U oktobru je izjavila da Trump zaslužuje Nobelovu nagradu za mir koju je ona dobila te mu ju je posvetila zbog, kako je rekla, “odlučne podrške našoj stvari”.

Maduro je, nakon što je prebačen u New York, jučer prvi put izašao pred sud, gdje se suočava s federalnim optužbama za narko-terorizam. Izjasnio se da nije kriv.

Wall Street Journal podsjeća da je CIA krajem prošle godine uspjela uspostaviti izvor unutar Madurovog najužeg kruga, koji je dostavljao informacije o njegovom kretanju. Blisko praćenje njegove lokacije, uz korištenje drugih nadzornih sredstava, uključujući prikrivene dronove, omogućilo je elitnoj američkoj jedinici Delta Force da tokom racije uhvati Madura i njegovu suprugu, rekli su izvori upoznati s operacijom.

Jučer su američki državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth i drugi visoki zvaničnici informirali dvostranačku grupu američkih zakonodavaca o postupanju administracije u vezi s Venecuelom.

Strah od haosa i “magijski realizam”

Analitičari za Latinsku Ameriku već su ranije upozoravali, još tokom Trumpovog prvog mandata, da bi svrgavanje Madura bez sposobne zamjene moglo dovesti do jačanja naoružanih frakcija, suparničkih političkih lidera i kriminalnih grupa, što bi rezultiralo ozbiljnom sigurnosnom krizom u zemlji.

David Smilde, profesor na Univerzitetu Tulane specijaliziran za Venecuelu, rekao je da je očekivanje da bi Machado ili neki drugi opozicioni lider jednostavno preuzeli vlast “magijski realizam”. Bolja opcija nakon Madurovog pada, smatra Smilde, bila bi prisiliti Rodríguez da pokrene prijenos vlasti, ali problem je što se čini da “niko u SAD-u aktivno ne učestvuje u pregovorima”.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da “predsjednik i njegov tim za nacionalnu sigurnost donose realistične odluke kako bi se Venecuela konačno uskladila s interesima Sjedinjenih Država i postala bolja zemlja za venecuelanski narod”, ali je odbila komentirati konkretnu CIA-inu procjenu.

Kontradiktorne poruke iz Washingtona

Trumpova administracija, piše Wall Street Journal, posljednjih dana šalje oprečne poruke o tome kako namjerava sarađivati s Rodríguez, koju SAD vidi kao pragmatičnu političarku. Iako je isprva zauzela prkosan stav, u nedjelju je signalizirala spremnost na saradnju sa SAD-om i razgovarala s Rubiom.

Rubio je u nizu televizijskih intervjua u nedjelju rekao da će SAD prisiliti Rodríguez da djeluje u američkom interesu provođenjem pomorske blokade, odnosno presretanjem sankcioniranih tankera s naftom kako bi se Venecueli uskratili prihodi. No samo nekoliko sati kasnije Trump je dao do znanja da preferira direktno upravljanje, ne objašnjavajući kako bi Washington nametnuo svoje uvjete u Caracasu.

“Mi smo glavni”, rekao je Trump novinarima. “Treba nam potpuni pristup. Treba nam pristup nafti i drugim stvarima u njihovoj zemlji koje nam omogućavaju da obnovimo njihovu državu.”

Trumpovo prihvatanje Rodríguez i odbacivanje opozicije predvođene Machado iznenadilo je njene saradnike i mnoge američke pristalice u subotu. Machado “nema podršku ni poštovanje u zemlji” potrebno za preuzimanje vlasti u demokratskoj tranziciji, rekao je Trump.

Rubio je glasno zagovarao Machado

Ranije su Trump i njegovi najbliži saveznici javno isticali Machado i njen pokret kao najbolju opciju za preuzimanje vlasti. U objavi na Truth Socialu u januaru Trump ju je pohvalio zbog “mirnog izražavanja glasova i VOLJE venecuelanskog naroda”. Rubio, jedan od njenih najglasnijih zagovornika, potpisao je pismo kojim ju je nominirao za Nobelovu nagradu za mir, a Trumpov sin Donald Trump Jr. često ju je promovirao kao budućnost venecuelanske demokratije.

No u privatnim razgovorima Trump je postao sumnjičav prema opoziciji nakon što je zaključio da je ona podbacila tokom njegovog prvog mandata, rekao je Juan Cruz, tadašnji najviši zvaničnik Bijele kuće zadužen za politiku prema Latinskoj Americi.

“Trump opoziciju vidi kao gubitnike”

Trump je tada uveo sveobuhvatne sankcije venecuelanskoj državnoj naftnoj kompaniji, diplomatski izolirao Madura i pokušao potaknuti vojnu pobunu. No ni oružane snage ni šira javnost nisu ustale protiv režima, što je, prema Cruzu, učvrstilo Trumpovo uvjerenje da je opozicija obećavala više nego što je mogla ispuniti.

“Trump opoziciju vidi kao gubitnike, jer nisu ispunili očekivanja”, rekao je Cruz. “To je opozicija koju smatra neimpresivnom i neuspješnom, pa zašto bi joj jednostavno predao vlast?”