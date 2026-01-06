Podignuta optužnica protiv tužiteljice Jasminke Knežević: Odavala OSA-ine povjerljive informacije preko TikToka

Posebni odjel za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine protiv Jasminke Knežević (1976.), zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo odavanja službene tajne iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Jasminka Knežević, koja je suspendovana pravosnažnom odlukom Prvostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, optužena je da je u periodu od 16. do 20. maja 2025. godine, kao službena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, koristeći društvenu mrežu TikTok i aplikaciju WhatsApp, neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena, te na taj način učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu.