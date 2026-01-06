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POSKOK

Podignuta optužnica protiv tužiteljice Jasminke Knežević: Odavala OSA-ine povjerljive informacije preko TikToka

Jasminka Knežević je tužiteljica Tužilaštva KS

Jasminka Knežević. Facebook

S. S.

6.1.2026

Posebni odjel za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine protiv Jasminke Knežević (1976.), zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo odavanja službene tajne iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Jasminka Knežević, koja je suspendovana pravosnažnom odlukom Prvostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, optužena je da je u periodu od 16. do 20. maja 2025. godine, kao službena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, koristeći društvenu mrežu TikTok i aplikaciju WhatsApp, neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena, te na taj način učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu.

Optužnicom se navodi da je optužena, znajući da se radi o naročito povjerljivim informacijama u vlasništvu Obavještajno- sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, bez dozvole vlasnika, neovlaštenoj osobi poslala fotografije dijelova dokumentacije označene stepenom tajnosti „Povjerljivo“, kao i dio zapisnika o saslušanju svjedoka iz istrage, iako je znala da se radi o podacima koji su zakonom proglašeni službenom tajnom i da ih nije bila ovlaštena dijeliti.

Na taj način je, svjesno i protivno važećim propisima, kao službena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, neovlašteno drugome učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu, čime se osnovano sumnja da je počinila krivično djelo Odavanje službene tajne iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

# POSKOK
# JASMINKA KNEŽEVIĆ
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