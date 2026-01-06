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BORAVILE I DRUGE OSOBE VISOKOG PROFILA

Gdje je smješten Nikolas Maduro: Zatvor u Bruklinu poznat kao "pakao na Zemlji"

MDC je betonsko-čelična građevina sa više spratova, smještena u blizini luke i nekoliko kilometara od centralnih dijelova Njujorka

Nicolas Maduro. Anadolija

S. S.

6.1.2026

Objekat u njujorškom okrugu Bruklin na lošem je glasu ne samo zbog poznatih pritvorenika koji su u njemu boravili, već i zbog prenatrpanosti, loših higijenskih uslova i ozbiljnih sigurnosnih problema. Upravo u toj ustanovi smješten je svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas), koji je po hitnom postupku prebačen u Sjedinjene Američke Države kako bi mu se sudilo u Njujorku.

Jedan američki advokat opisao je Metropolitenski pritvorski centar (MDC) u Bruklinu kao "pakao na Zemlji", a pojedine sudije su, zbog stanja u toj ustanovi, čak odbijale da u nju šalju osuđenike.

Maduro je u Njujork stigao u lisicama i uz pratnju agenata Uprave za borbu protiv narkotika (DEA), ali je situaciju pokušao ublažiti dozom ironije, poželjevši prisutnima sretnu Novu godinu. Nakon kratkog zadržavanja u sjedištu DEA-e, smješten je u ćeliju MDC-a, gdje bi, zajedno sa suprugom Silijom Flores, trebao ostati dok traje sudski postupak zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, koje oboje negiraju.

MDC je betonsko-čelična građevina sa više spratova, smještena u blizini luke i nekoliko kilometara od centralnih dijelova Njujorka. Iako raspolaže sportskim terenima, medicinskim jedinicama i bibliotekom, brojni medijski izvještaji ukazuju na to da pritvorenici većinu vremena provode u prenatrpanim ćelijama.

Zatvor je izgrađen za oko 1.000 osoba, ali je u pojedinim periodima u njemu boravilo i više od 1.600 pritvorenika. Trenutno se u MDC-u nalazi više od 1.300 osoba, dok ustanova funkcioniše s otprilike polovinom predviđenog broja zaposlenih, što, prema stručnjacima, doprinosi nasilju i lošim uslovima.

Problemi s infrastrukturom kulminirali su 2019. godine, kada je zbog nestanka struje zatvor ostao bez grijanja tokom zime. Tadašnja državna tužiteljica Njujorka Letiša Džejms (Letitia James) ocijenila je uslove u MDC-u kao nehumane i neprihvatljive, poručivši da zatvor ne smije značiti uskraćivanje osnovnih ljudskih prava.

U ovoj ustanovi ranije su boravile i brojne druge osobe visokog profila, među kojima bivši honduraški predsjednik Huan Orlando Ernandes (Juan Orlando Hernández), meksički narko-bos Hoakin “El Čapo” Guzman (Joaquín "El Chapo" Guzmán), kao i poznati reper i producent Šon “Didi” Kombs (Sean John Combs). MDC je u više navrata bio u centru pažnje i zbog optužbi za korupciju, nasilje i smrt pritvorenika.

Uprkos kritikama, američke vlasti i dalje koriste ovu ustanovu za pritvaranje optuženih u slučajevima od visokog značaja, među kojima je sada i slučaj Nikolasa Madura.

# NICOLAS MADURO
# SAD
# ZATVOR
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