Trampov savjetnik za CNN: Niko neće ratovati sa SAD zbog Grenlanda

Visoki zvaničnik Bijele kuće Stiven Miler (Stephen Miller) opisao je američko polaganje prava na kontrolu nad Grenlandom, koji pripada Danskoj, kao "zvanični stav vlade Sjedinjenih Američkih Država".

Na pitanja voditelja CNN da li vlada isključuje vojnu akciju radi preuzimanja Grenlanda, zamjenik šefa kabineta predsjednika SAD Donalda Trampa rekao je da:

- Niko neće ratovati protiv SAD zbog budućnosti Grenlanda. To nema nikakvog smisla - dodao je.

- Grenland treba da bude dio SAD. Po kom pravu Danska polaže pravo na kontrolu nad Grenlandom? SAD su sila NATO-a - rekao je Miler.

Prema Milerovim riječima predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) je veoma jasno stavio do znanja da Grenland treba da bude dio SAD još od početka svog mandata, prije skoro godinu dana.

- Apsolutno nema potrebe da se razmatra vojna akcija - rekao je Miler za CNN.

SAD su najvažnija vojna sila u NATO-u i zbog toga im je potrebna kontrola nad Grenlandom kako bi se obezbijedio arktički region i time garantovala bezbjednost odbrambenog saveza, naveo je.

Miler je takođe doveo u pitanje zašto Grenland uopšte zvanično pripada Danskoj, partneru u NATO-u.

- Po kom pravu Danska ima kontrolu nad Grenlandom? Koji je osnov njenog teritorijalnog zahtjeva? Koji je osnov da Grenland bude kolonija Danske?- upitao je.

Ostrvo Grenland je dio kraljevine Danske, ali je uglavnom autonoman i nije u EU. Strateški je važan zbog bogatstva sirovinama i služi kao baza za vojnu kontrolu Arktika.

Miler je govorio o Grenlandu nakon što je njegova supruga Kejti Miler u subotu izazvala negodovanje objavom na mreži Iks koja prikazuje mapu Grenlanda u bojama američke zastave, a iznad slike velikim slovima piše "Uskoro" (Soon).