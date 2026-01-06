Američki komentator: Nafta iz Venecuele nije potrebna Americi, nego Kini

- Venecuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu – 303 milijarde barela. To je više od 17 biliona dolara po trenutnoj tržišnoj vrijednosti. Nama ta nafta ne treba. Jeste li primijetili cijene goriva? One stalno padaju. Treba nam da sami vadimo naftu iz zemlje, što i radimo. Treba nam da je sami prerađujemo, što i radimo. Kini je potrebna nafta. Kina kupuje 60 do 90 posto cjelokupnog izvoza sirove nafte iz Venecuele. Kina također kupuje 85 do 90 posto sve nafte iz Irana. Kina kupuje i gotovo polovinu cjelokupne ruske nafte - naveo je Bek.

Kako je dodao, bez Madura na vlasti venecuelanska nafta više ne bi završavala u Kini.

- Kako će Kina moći da zadovolji sve svoje potrebe za električnom energijom? Kako će to uraditi ako ne dobije naftu iz Venecuele? A šta je još destabilizirano ovog vikenda? Iran. Oni kupuju 85 do 90 posto sve iranske nafte, a to su također ogromne rezerve. Dakle, kada ljudi kažu da ovo nije o nafti, ili da jeste o nafti, rasprava ide naprijed-nazad. 'Ne, nije o nafti, jer nama ne treba.' Apsolutno jeste o nafti, ali ne za nas - istakao je Bek.

Otežan pristup resursima

Smatra da je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) povukao dugoročan strateški potez kojim se Kini otežava pristup energetskim resursima iz ovog dijela svijeta.

- Ako Iran i Venecuela padnu u isto vrijeme, Kina gubi 70 posto svoje nafte koja nije pod američkom regulacijom. Šta onda ne može uraditi? Ne može ići na Tajvan. Ne možete voditi rat protiv Tajvana. Ne možete imati dominaciju u oblasti umjetne inteligencije. Nema rezervne valute BRICS-a. Dakle, samo s aspekta nafte, apsolutno se radi o nafti. Ali ne na način na koji svi govore. Ako zatvorite dotok nafte, nema rata oko Tajvana, jer nemaju energiju za to; nema dominacije u AI-u, jer nemaju energiju; i nema BRICS valute. Igra je, za sada, gotova. Zato je ovo važno, a to je samo jedan dio cijele priče - rekao je Bek.

U svojoj analizi Bek se osvrnuo i na ulogu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Primijetite još jednu stvar. Tramp se ne suprotstavlja samo našim neprijateljima, on preotima saveze. Ujedinjene Arapske Emirate mnogi na Bliskom istoku ne vole. Ali primijetite: oni nisu bombardovani. Njima se udvara. Zašto? Zato što moć teče kroz odnose, a ne samo kroz oružje. Sve se ovo svodi na blokiranje Irana, Kine i Rusije - poručio je Bek u svojoj emisiji.