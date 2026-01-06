Sanders: Šest razloga zašto je Trumpov napad na Venecuelu pogrešan

Napad Sjedinjenih Američkih Država na Venezuelu, izveden tokom vikenda, izazvao je oštre osude širom svijeta, a kritike su danas iznesene i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje su čak i ključni američki saveznici upozorili da otmica predsjednika Nicolása Madura predstavlja opasan presedan u međunarodnom pravu.

U jeku reakcija, američki senator Bernie Sanders na društvenim mrežama objavio je šest razloga zbog kojih smatra da je Trumpova operacija bila duboko pogrešna.

Sanders: Šest razloga zašto je napad pogrešan

Senator Sanders, demokrata iz Vermonta, naveo je sljedeće razloge zbog kojih su Trumpovi postupci bili pogrešni:

1- Akcija je nezakonita i neustavna. Kongres nije odobrio, niti je uopće bio upoznat s ovom vojnom akcijom.

2. Ovaj potez učinit će svijet manje sigurnim. Ako se međunarodno pravo ignoriše, bilo koja država ili teroristička organizacija može opravdati nasilni napad pozivajući se na Trumpove postupke u Venezueli. To je bila Putinova logika u Ukrajini.

3. Riječ je o otvorenom imperijalizmu. Moćne države nemaju ni zakonsko ni moralno pravo napadati manje zemlje kako bi im otimale prirodne resurse. Venecuelanska nafta pripada narodu Venecuele, a ne američkim korporacijama.

4. U trenutku kada se cijeli svijet udaljava od fosilnih goriva i okreće jeftinijim i nezagađujućim održivim izvorima energije, zaštita interesa „Velike nafte“ loša je i za klimu i za ekonomiju.

5. Maduro je korumpiran i antidemokratski. Isto važi i za MBS-a iz Saudijske Arabije i mnoge druge lidere širom svijeta. „Samo zato što nam se ne sviđa lider neke zemlje ne znači da imamo pravo srušiti njenu vladu“, poručio je Sanders.

6. Trump se kandidovao kao „kandidat mira“ koji je zagovarao politiku „Amerika na prvom mjestu“, a ne kao neko ko će „voditi“ drugu državu. „U trenutku kada 60 posto Amerikanaca živi od plate do plate, možda bi trebao pokušati bolje voditi ovu zemlju.