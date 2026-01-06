Tramp pohvalio američku vojnu operaciju u Venecueli, najavio intenziviranje proizvodnje oružja

- Bila je to izuzetno složena operacija. Učestvovala su 152 aviona - rekao je Tramp.

Tramp je o razmjerama i složenosti operacije govorio pred Republikanskom konferencijom Predstavničkog doma u Kennedy Centru u Vašingtonu.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je pohvalio vojnu operaciju u Venezueli, navodeći da će Sjedinjene Američke Države ubrzati proizvodnju oružja nakon, kako je rekao, izuzetno složene misije, javlja Anadolu.

- Mnogi govore o trupama na terenu. Mi smo imali mnogo trupa na terenu - dodao je Trump, tvrdeći da nijedan pripadnik američkih snaga nije poginuo, dok je, kako je naveo, "na drugoj strani ubijen veliki broj ljudi".

Tramp je rekao da je tokom operacije isključena električna energija u gotovo cijeloj zemlji.

- Tada su shvatili da postoji problem. Nije bilo struje - rekao je.

- Jedini ljudi koji su imali svjetlo bili su oni sa svijećama - dodao je Tramp.

Proizvodnja oružja

Naglasio je superiornost američkog naoružanja, tvrdeći da nijedna druga država ne bi bila u stanju izvesti takvu operaciju.

- Niko nema naše oružje. Niko nema kvalitet našeg oružja - kazao je.

Američki predsjednik je dodao da je problem u tome što se oružje ne proizvodi dovoljno brzo, te obećao ubrzanje proizvodnje.

- Počet ćemo ih proizvoditi mnogo brže. Bit ćemo veoma strogi prema kompanijama… To više nećemo dozvoliti - rekao je.

Optužbe protiv Madura

Govoreći o zarobljenom predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru, Tramp je izjavio: "Godinama i godinama su tragali za ovim čovjekom."

Optužio je Madura da je "nasilan", tvrdeći da je "ubio milione ljudi" te da Venecuela ima "komoru za mučenje u samom centru Karakasa".