Italija na nogama: Policija traži ovog Hrvata zbog brutalnog ubistva

Italijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za Marinom Jelenićem zbog ubistva Alesandra Ambrosija, prenosi Jutarnji.

- Italijanska policija je od nedjelje uvečer u pripravnosti zbog 36-godišnjeg hrvatskog državljanina Marina Jelenića - navodi se.

Njega sumnjiče za svirepo ubistvo 34-godišnjeg konduktera Alesandra Ambrosija na parkiralištu Piazzale Ovest u Bolonji, nakon čega je pobjegao vozom u pravcu Milana. Iskrcao se u zoni Fiorenzuole, a nakon što je fotografija odbjeglog Jelenića i vijest o slučaju preplavila medije, policiji su pristizale dojave o njegovoj lokaciji. Ipak, i dalje mu se gubi svaki trag.

I dok motiv ubistva još nije poznat, policija je nakon razgovora i pregleda snimaka nadzornih kamera zaključila da je Jelenić, inače poznat po ranijim djelima s oštrim predmetima poput noža, pratio nesretnog konduktera nekoliko minuta prije napada.

Prema italijanskim medijima Koriere dela Sera i La Stampa, Jelenić je u sjevernoj Italiji poznat zbog krivičnih djela, a posljednje ubistvo dogodilo se 5. januara iza 17 sati kod stanice Ankola del Emilia, gdje je nožem zadao smrtonosni ubod Ambrosiju.

Italijanski mediji navode da mu je prišao s leđa i ubo ga u trbuh. U posljednjih nekoliko godina često je viđen kako spava na stanici i riječ je o narkomanu sklonim prekomjernoj konzumaciji alkohola. U takvim stanjima često je uznemiravao putnike, kako u vozovima tako i u čekaonicama, izazivao tuče, navodi se.

Beživotno tijelo ubijenog muškarca pronašao je jedan od njegovih kolega oko 18:30 sati, a prema posljednjim informacijama, Ambrosio je u trenutku napada bio van službe. Policija je prilikom uviđaja pronašla njegove lične stvari, uključujući novac i mobilni telefon, što isključuje razbojništvo kao motiv zločina.