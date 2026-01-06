Rusija podržala suverenitet Venecuele i pozvala na dijalog nakon američke vojne operacije

Rusija je u utorak izrazila solidarnost s vladom i narodom Venecuele, pozdravljajući korake koje je Karakas poduzeo kako bi zaštitio državni suverenitet i pozivajući na deeskalaciju i dijalog nakon američke vojne operacije u zemlji.
IZRAZILI SOLIDARNOST
Moskva tvrdi da Karakas ima pravo da sam odlučuje o svojoj budućnosti bez vanjskog miješanja
Vladimir Putin. AP
Rusija je u utorak izrazila solidarnost s vladom i narodom Venecuele, pozdravljajući korake koje je Karakas poduzeo kako bi zaštitio državni suverenitet i pozivajući na deeskalaciju i dijalog nakon američke vojne operacije u zemlji.
U saopštenju, rusko Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da podržava napore Venecuele da zaštiti svoje nacionalne interese i održi političku stabilnost, naglašavajući da zemlja mora biti slobodna da sama određuje svoju sudbinu bez vanjskog miješanja.
Ministarstvo je saopštilo da pozdravlja novoizabranu privremenu predsjednicu Venecuele Delsi Rodrigez, napominjući da je položila zakletvu na osnovu presude Ustavnog vijeća Vrhovnog suda Venecuele.
- Ovaj korak pokazuje odlučnost bolivarske vlade da osigura jedinstvo i očuva vertikalnu strukturu vlasti uspostavljenu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ublaži rizik od ustavne krize i stvori neophodne uslove za kontinuirani miran i stabilan razvoj Venecuele - navodi se u saopštenju, pozivajući se na ono što je opisano kao "očigledne neokolonijalne prijetnje i oružana agresija iz inostranstva".
- Potvrđujemo nepokolebljivu solidarnost Rusije s venecuelanskim narodom i vladom - dodalo je ministarstvo, rekavši da je Moskva spremna nastaviti pružati neophodnu podršku prijateljskoj Venecueli.
Ministarstvo vanjskih poslova također je pozvalo na deeskalaciju tenzija oko Venecuele, pozivajući da se "svi postojeći problemi" riješe konstruktivnim dijalogom u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom UN-a. Naglasilo je da Latinska Amerika i Karibi moraju ostati zona mira.
Ove izjave uslijedile su nakon što je venecuelanski ministar vanjskih poslova Ivan Gil Pinto izjavio da su Sjedinjene Države izvele napade na civilne i vojne ciljeve u Karakasu, opisujući te akcije kao vojnu agresiju i proglašavajući vanredno stanje.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da događaji naglašavaju potrebu za sprječavanjem daljnje eskalacije i garantiranjem suverenog razvoja zemalja u regiji.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
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