Savezno tužilaštvo preuzelo istragu napada na elektroenergetsku mrežu Berlina

Savezno tužilaštvo Njemačke preuzelo je istragu nakon napada na elektroenergetsku mrežu Berlina, objavio je u utorak sedmični magazin "Der Spiegel", pozivajući se na sigurnosne izvore, prenosi Anadolu.
Krajnje ljevičarska grupa Vulkangruppe preuzela je odgovornost za napad koji je u subotu ostavio oko 50.000 domaćinstava u Berlinu bez električne energije.
Osumnjičeni počinioci, za koje se navodi da su ljevičarski ekstremisti, terete se, između ostalog, za članstvo u terorističkoj organizaciji, sabotažu i ometanje javnih usluga.
Ujutro 3. januara izbio je požar na kabelskom mostu smještenom u jugozapadnom dijelu Berlina, pri čemu su uništene važne opskrbne linije.
Prema izvještajima njemačkih medija, Vulkangruppe je policiji poslala pismo u kojem navodi da je zapalila kablove povezane s energetskim postrojenjem u berlinskoj četvrti Lichterfelde, opisujući taj čin kao „akciju u javnom interesu“.
Grupa je tvrdila da je uspješno sabotirala elektranu na prirodni gas, predstavljajući napad kao čin međunarodne solidarnosti protiv industrije fosilnih goriva.
Vulkangruppe se također izvinila stanovnicima siromašnijih gradskih četvrti koje su bile pogođene nestankom struje, navodeći da je njihova empatija prema bogatima ograničena.
Nadležni organi saopćili su da se Vulkangruppe dovodi u vezu s više podmetanja požara u Berlinu i Brandenburgu od 2011. godine, te da je bila povezana i s napadima na elektroenergetsku infrastrukturu fabrike Tesla u 2021. i 2024. godini.