Savezno tužilaštvo preuzelo istragu napada na elektroenergetsku mrežu Berlina

Savezno tužilaštvo Njemačke preuzelo je istragu nakon napada na elektroenergetsku mrežu Berlina, objavio je u utorak sedmični magazin "Der Spiegel", pozivajući se na sigurnosne izvore, prenosi Anadolu.

Krajnje ljevičarska grupa Vulkangruppe preuzela je odgovornost za napad koji je u subotu ostavio oko 50.000 domaćinstava u Berlinu bez električne energije.

Osumnjičeni počinioci, za koje se navodi da su ljevičarski ekstremisti, terete se, između ostalog, za članstvo u terorističkoj organizaciji, sabotažu i ometanje javnih usluga.

Ujutro 3. januara izbio je požar na kabelskom mostu smještenom u jugozapadnom dijelu Berlina, pri čemu su uništene važne opskrbne linije.