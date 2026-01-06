Rusija je prije sedam godina dala SAD ponudu koja objašnjava aktuelnu situaciju u Ukrajini i Venecueli

Rusija je, prema pisanju lista New York Times, prije sedam godina Sjedinjenim Američkim Državama navodno ponudila neformalnu razmjenu utjecaja na globalnoj sceni, koja, kako se danas ocjenjuje, pomaže u razumijevanju aktuelnih događaja u Ukrajini i Venecueli. Prema tom prijedlogu, SAD bi imale slobodu djelovanja u Venecueli, dok bi Moskva dobila, kako je navedeno, "odriješene ruke" u Ukrajini.

Ta ponuda predstavljena je kao logika velikih sila, prema kojoj svaka država štiti svoju zonu utjecaja u vlastitom geografskom okruženju. Tadašnja zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a za ruska i evropska pitanja Fiona Hil svjedočila je pred američkim Kongresom da je Moskva pokušala nametnuti princip tzv. "dvorišta", prema kojem bi Sjedinjene Američke Države upravljale svojim susjedstvom u Latinskoj Americi, dok bi Rusija imala slična prava u istočnoj Evropi.

- Ako želite da budemo izvan vašeg dvorišta, mi imamo naše dvorište, u Ukrajini - citirala je Hil tadašnju navodnu poziciju Moskve.

Teška geopolitička realnost

Ona je dodala da su Sjedinjene Američke Države odbile takav prijedlog, dok je Rusija u tom periodu raspoređivala vojne snage i naoružanje kako bi pružila podršku režimu predsjednika Nikolasa Madura u Venecueli.

New York Times navodi da aktuelni razvoj događaja, uključujući pad režima koje je Moskva podržavala, od Sirije do Venecuele, stavlja Kremlj pred, kako se ocjenjuje, "tešku geopolitičku realnost".

Zvanična Moskva osudila je prošlosedmičnu američku vojnu akciju u Venecueli, tokom koje je predsjednik te zemlje Nikolas Maduro uhapšen i odveden u Sjedinjene Američke Države, nazvavši je kršenjem međunarodnog prava te zatražila vanrednu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Zakon jačeg

Ipak, pojedini visoki ruski zvaničnici i politički komentatori izrazili su zadovoljstvo činjenicom da SAD, prema njihovom tumačenju, odustaju od međunarodnog prava u korist principa da "sila stvara pravo".

- Zakon jačeg je očigledno snažniji od obične pravde - napisao je bivši predsjednik Rusije i zamjenik predsjednika Savjeta za nacionalnu sigurnost Rusije Dmitrij Medvedev na društvenim mrežama, dodajući da Vašington sada nema formalni osnov da kritikuje Rusiju.

Sjedinjene Američke Države su u subotu, 3. januara, oko dva sata nakon ponoći po lokalnom vremenu, tokom vojne operacije u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su potom prebačeni u gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gdje će biti zadržani do početka suđenja po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.