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SAMIT U PARIZU

Ukrajina, Velika Britanija i Francuska potpisale deklaraciju o raspoređivanju multinacionalnih snaga

Lideri potpisali "Deklaraciju o namjerama" u Parizu nakon samita "Koalicije voljnih" s ciljem jačanja odbrane Kijeva

Zelenski i Makron. AP

Anadolija

6.1.2026

Lideri Ukrajine, Francuske i Velike Britanije potpisali su u Parizu deklaraciju o namjerama u vezi s raspoređivanjem multinacionalnih snaga za podršku odbrani, obnovi i strateškoj stabilnosti Kijeva.

Deklaraciju su potpisali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer nakon završetka samita "Koalicije voljnih" u francuskoj prijestolnici, navodi se u saopštenju.

Okupljanje, koje je Zelenski opisao kao "najreprezentativniji sastanak" koalicije, imalo je za cilj učvršćivanje podrške odbrambenim sposobnostima Ukrajine i političkim koracima ka miru.

Na samitu je učestvovalo 35 zemalja, predvođenih Velikom Britanijom i Francuskom, koje su spremne rasporediti trupe u slučaju primirja s Rusijom. Samitu je prisustvovala i američka delegacija, uključujući specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta predsjednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera.

Razgovori su se fokusirali na sigurnosne garancije za Ukrajinu i modalitete njihove provedbe, nakon pripremnog sastanka savjetnika za nacionalnu sigurnost u Kijevu.

# EMMANUEL MACRON
# VELIKA BRITANIJA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# FRANCUSKA
# UKRAJINA
# KEIR STARMER
# KOALICIJA VOLJNIH
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