Britanci upozorili građane: Hodajte kao pingvini da biste izbjegli padove na ledu

Niske temperature, snijeg i led stvaraju ozbiljne probleme u brojnim zemljama, a hladni vremenski uslovi povećavaju i rizik od povreda. Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije izdala je upozorenje građanima, savjetujući im, između ostalog, da po zaleđenim površinama hodaju poput pingvina kako bi smanjili mogućnost klizanja i padova.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) podsjetila je javnost na jednostavan, ali efikasan savjet za sigurnije kretanje po ledu - hodati poput pingvina.

Zdravstveni radnici preporučuju da se u uslovima poledice izbjegavaju dugi i brzi koraci. Umjesto toga, savjetuju kratke i stabilne pokrete, blago savijena koljena i težište tijela iznad stopala. Ovakav način hoda, karakterističan za pingvine, pomaže u održavanju ravnoteže i značajno smanjuje rizik od klizanja.

Koordinatorica u toj instituciji Lora Halkrou naglasila je da savjet na prvi pogled može djelovati neobično, ali da se u praksi pokazao vrlo korisnim.

- Padovi na ledu mogu izazvati bolne povrede i dovesti do hospitalizacije, posebno kod starijih osoba. Važno je da svi budu oprezni i da ove savjete podijele s porodicom i prijateljima, naročito s onima koji su nesigurniji na nogama - poručila je Halkrou.

Iz Nacionalne zdravstvene službe podsjećaju i na pravilno ponašanje u slučaju pada. Građanima se savjetuje da ne ustaju naglo, već da se najprije smire i procijene eventualne povrede. Ako je moguće, treba se pomjeriti na sigurnije mjesto uz oslonac te obratiti pažnju na simptome poput jakog bola, vrtoglavice, utrnulosti ili trnaca, posebno ako je došlo do udarca u glavu. U slučaju jačih ili dugotrajnih tegoba, preporučuje se potražiti medicinsku pomoć.