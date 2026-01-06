Muamer Nukić optužen zbog antisemitskih uvreda nakon napada u Sidneju

Zaposlenik Policijske službe Kvinslenda s 25 godina radnog staža optužen je zbog objavljivanja niza antisemitskih i uvredljivih poruka na internetu, uključujući komentare za koje se navodi da su bili reakcija na teroristički napad na plaži Bondi.

Kako prenose australijski mediji, Muamer Nukić, pedesetogodišnjak porijeklom iz Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak se pojavio pred sudom u Brizbejnu, nakon što je ranije istog dana uhapšen.

Nukić se suočava s 41 tačkom optužnice zbog korištenja telekomunikacijskih usluga radi zastrašivanja, uznemiravanja ili vrijeđanja. Tokom ročišta nije se izjasnio o krivici nakon što mu je optužnica pročitana, piše ABC News.

Sporne objave

Na sudu su pročitani dijelovi objava koje je, prema navodima policije, u proteklom periodu objavljivao na više društvenih mreža. Tužilaštvo tvrdi da su pojedine poruke predstavljale podršku nasilnim činovima, uključujući i napad na Bondiju.

Jedna od spornih objava, prema navodima suda, bila je odgovor na objavu korisnika mreže Threads, koji je raspravljao o islamskom ekstremizmu uz fotografiju Matilde, desetogodišnje djevojčice ubijene u napadu na Bondiju. Tužilaštvo tvrdi da je Nukić na to odgovorio porukom: "Cionistička st*ko, gubi se!!!".

Policijski tužilac, narednik Met Kejler (Matt Kahler), usprotivio se puštanju optuženog na slobodu uz kauciju, ocijenivši sporni sadržaj kao duboko uvredljiv.

- To je veoma uvredljivo, izrazito antisemitsko, po mom mišljenju - rekao je Kejler sudu.

"Riječ je o sadržaju koji je nesumnjivo uznemiravajući i prijeteći za mnoge članove naše zajednice. Od događaja na Bondiju, objave djeluju kao da su zasnovane na snažnoj antisemitskoj ideologiji."

Klizav teren

Advokatica odbrane Ema Kearni (Emma Kearney) izjavila je da će tužilaštvo imati poteškoća da dokaže da su mnoge objave objektivno uvredljive. Navela je da se njen klijent identificira kao propalestinac i protivnik cionizma, a ne Jevreja kao naroda.

- Ovo je klizav teren kada je riječ o političkim sukobima i aktivnom ratu, u kojem će neizbježno postojati grupe ljudi koje podržavaju jednu ili drugu stranu - rekla je Kearni.

Sudija Luis Šilito (Lewis Shillito) odbacio je takvu ocjenu, upozorivši da navodni komentari prevazilaze granice političkog izražavanja. Naveo je da se tvrdi kako je samoproklamovani anticionista objavljivao poruke koje su bile usmjerene protiv Izraela te da su "podržavale organizacije, uključujući zabranjene terorističke organizacije poput Hamasa i Ansar Allaha".

Odobrena kaucija

Iako je istakao ozbiljnost optužbi, sudija je Nukiću ipak odobrio kauciju, navodeći da optuženi nema krivični dosje. Kao olakšavajuću okolnost naveo je i to da se navodno kršenje zakona odnosi na komentare, a ne na direktno podsticanje nasilja u Australiji.

Nukiću je određeno da mora boraviti na prijavljenoj adresi, sedmično se javljati policiji, koristiti samo jedan mobilni telefon te se suzdržati od korištenja društvenih mreža, uključujući Facebook, Instagram, Threads i TikTok.

Australijski mediji navode da je Nukić 1993. godine emigrirao iz Bosne i Hercegovine u Australiju, gdje je kasnije stekao državljanstvo.