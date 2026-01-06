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Bijela kuća o Grenlandu: Tramp razmatra sve mogućnosti, upotreba vojske je uvijek opcija

Dodaje se da Tramp želi da SAD "pribave" Grenland tokom svog trenutnog mandata i da pitanje "ne nestaje", uprkos prigovorima drugih lidera NATO

Donald Tramp. AP

M. Až.

6.1.2026

Bijela kuća je saopštila da Donald Tramp (Donald Trump) i njegov tim razmatraju različite metode za "pribavljanje" Grenlanda, prenosi Sky News.

Američki predsjednik je više puta jasno naglašavao da je sticanje Grenlanda "prioritet nacionalne bezbjednosti". Opcije uključuju kupovinu ostrva ili garanciju njegove nezavisnosti, dok bi SAD preuzele njegovu bezbjednost, navodi Reuters pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Prioritet nacionalne bezbjednosti

Takođe se posebno ističe da je "upotreba američke vojske uvijek opcija".

U odgovoru na upite Reutersa, Bijela kuća je navela:

- Predsjednik Tramp je jasno dao do znanja da je pribavljanje Grenlanda prioritet nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država i da je od ključne važnosti za odvraćanje naših protivnika u arktičkom regionu. Predsjednik i njegov tim razmatraju niz opcija za ostvarivanje ovog važnog spoljnopolitičkog cilja, i naravno, upotreba američke vojske uvijek je opcija na raspolaganju vrhovnom komandantu.

Dodaje se da Tramp želi da SAD "pribave" Grenland tokom svog trenutnog mandata i da pitanje "ne nestaje", uprkos prigovorima drugih lidera NATO.

Danska traži sastanak

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen zatražio je sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijem.

Rasmusen je naglasio da ima potpuno povjerenje u članstvo Danske u NATO-u, uzimajući u obzir Trampove najnovije prijetnje. Takođe je zahvalio međunarodnim liderima na podršci Danskoj i demantovao tvrdnje da veliki broj kineskih i ruskih brodova kruži oko Grenlanda.

Podsjetimo, u intervjuu za američkog partnera NBC News, Tramp je rekao da je "veoma ozbiljan" kada je riječ o aneksiji Grenlanda.

Pretnje su dobile dodatnu težinu nakon nedavne vojne akcije SAD u Venecueli.

Ako bi došlo do aneksije, to bi predstavljalo izuzetan događaj – da jedna NATO zemlja napadne drugu NATO zemlju, što bi u teoriji aktiviralo član 5 kolektivnog odbrambenog sporazuma.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
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