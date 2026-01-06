Merc: Grenland je dio NATO-a, sigurnost Arktika mora se osigurati sa saveznicima

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u utorak je poručio da sigurnost Arktika ostaje ključni prioritet za Evropu, naglašavajući da je Grenland, kao dio Danske, članica NATO-a. - Sigurnost Arktika ostaje ključni prioritet za Evropu - napisao je Merz na društvenoj mreži kompanije X ističući da je Danska, uključujući Grenland, dio NATO-a.

- Sigurnost na Arktiku mora se osigurati kolektivno, u saradnji sa saveznicima, uključujući Sjedinjene Američke Države - dodao je, napominjući da Grenland pripada njegovom narodu. Njegovi komentari dolaze usred obnovljenog interesa SAD-a za Grenland, nakon ponovljenih najava predsjednika Donalda Trampa da ostrvo treba postati dio SAD-a u strateške svrhe. Dan nakon američke vojne operacije u Venecueli u kojoj je zarobljen predsjednik Nikolas Maduro, Tramp je u nedjelju ponovio svoj poziv za američko preuzimanje Grenlanda radi sigurnosnih interesa SAD-a.