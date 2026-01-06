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NJEMAČKI KANCELAR

Merc: Grenland je dio NATO-a, sigurnost Arktika mora se osigurati sa saveznicima

Sigurnost na Arktiku mora se osigurati kolektivno, u saradnji sa saveznicima, uključujući Sjedinjene Američke Države, rekao je

Merc: Grenland je dio NATO-a. AP Photo / Ebrahim Noroozi

Anadolija

6.1.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u utorak je poručio da sigurnost Arktika ostaje ključni prioritet za Evropu, naglašavajući da je Grenland, kao dio Danske, članica NATO-a.

- Sigurnost Arktika ostaje ključni prioritet za Evropu - napisao je Merz na društvenoj mreži kompanije X ističući da je Danska, uključujući Grenland, dio NATO-a.

- Sigurnost na Arktiku mora se osigurati kolektivno, u saradnji sa saveznicima, uključujući Sjedinjene Američke Države - dodao je, napominjući da Grenland pripada njegovom narodu.

Njegovi komentari dolaze usred obnovljenog interesa SAD-a za Grenland, nakon ponovljenih najava predsjednika Donalda Trampa da ostrvo treba postati dio SAD-a u strateške svrhe.

Dan nakon američke vojne operacije u Venecueli u kojoj je zarobljen predsjednik Nikolas Maduro, Tramp je u nedjelju ponovio svoj poziv za američko preuzimanje Grenlanda radi sigurnosnih interesa SAD-a.

Danska premijerka Mete Frederiksen pozvala je Trampa da okonča prijetnje.

Nekoliko evropskih zemalja, kao i EU, izrazili su snažnu podršku Danskoj i Grenlandu, odbacujući svaku sugestiju da bi o budućnosti ostrva mogle odlučivati ​​vanjske sile i naglašavajući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

# NATO
# GRENLAND
# ARKTIK
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
# DANSKA
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