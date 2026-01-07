Tramp objavio dogovor: Venecuela predaje SAD-u između 30 i 50 miliona barela nafte

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da su vlasti u Venecueli pristale da SAD-u predaju između 30 i 50 miliona barela nafte.
Kako je naveo, novac dobijen prodajom ovih barela ostat će u posjedu Sjedinjenih Američkih Država.
- Sa zadovoljstvom objavljujem da će privremene vlasti u Venecueli SAD-u predati između 30 i 50 miliona barela visokokvalitetne, sankcionirane nafte. Ova nafta bit će prodana po tržišnoj cijeni, a tim novcem ću upravljati ja, kao predsjednik SAD-a, kako bih osigurao da se koristi u korist naroda Venecuele i SAD-a - napisao je Tramp.
Dodao je da je za provođenje ovog plana zadužio ministra energetike Kris Rajt (Chris Wright).
- Nafta će biti preuzeta skladišnim brodovima i direktno dopremljena do iskrcajnih dokova u Sjedinjenim Američkim Državama - naveo je američki predsjednik.
Podsjećamo, nakon što su vojska i sigurnosne službe SAD-a krajem prošle sedmice uhapsile dosadašnjeg predsjednika Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro), vlast je preuzela njegova potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez).
Ona je i zvanično preuzela funkciju predsjednice države, a u Vašingtonu se nadaju da će s njom imati pozitivan odnos. Tramp je, u suprotnom, poručio da je čeka "gora sudbina od Madura".