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PRVI USTUPAK

Tramp objavio dogovor: Venecuela predaje SAD-u između 30 i 50 miliona barela nafte

Ova nafta bit će prodana po tržišnoj cijeni, a tim novcem ću upravljati ja, poručio je Tramp

Donald Tramp. AP Photo / Alex Brandon

A. O.

7.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da su vlasti u Venecueli pristale da SAD-u predaju između 30 i 50 miliona barela nafte.

Kako je naveo, novac dobijen prodajom ovih barela ostat će u posjedu Sjedinjenih Američkih Država.

- Sa zadovoljstvom objavljujem da će privremene vlasti u Venecueli SAD-u predati između 30 i 50 miliona barela visokokvalitetne, sankcionirane nafte. Ova nafta bit će prodana po tržišnoj cijeni, a tim novcem ću upravljati ja, kao predsjednik SAD-a, kako bih osigurao da se koristi u korist naroda Venecuele i SAD-a - napisao je Tramp.

Dodao je da je za provođenje ovog plana zadužio ministra energetike Kris Rajt (Chris Wright).

- Nafta će biti preuzeta skladišnim brodovima i direktno dopremljena do iskrcajnih dokova u Sjedinjenim Američkim Državama - naveo je američki predsjednik.

Podsjećamo, nakon što su vojska i sigurnosne službe SAD-a krajem prošle sedmice uhapsile dosadašnjeg predsjednika Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro), vlast je preuzela njegova potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez).

Ona je i zvanično preuzela funkciju predsjednice države, a u Vašingtonu se nadaju da će s njom imati pozitivan odnos. Tramp je, u suprotnom, poručio da je čeka "gora sudbina od Madura".

# VENECUELA
# NAFTA
# SAD
# DONALD TRUMP
# DELCY RODRIGUEZ
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