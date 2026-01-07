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NE ODUSTAJE OD VLASTI

Pahlavi vojsku Irana pozvao na pobunu: Odvojite se od broda koji tone - Islamske Republike

Pitanje je samo vremena kada će pasti i vrijeme je bliže nego ikada, kazao je Pahlavi

Reza Pahlavi. Screenshot

A. O.

7.1.2026

Sin zbačenog iranskog prijestolonasljednika Reza Pahlavija ponovo se oglasio u vezi sa situacijom u Iranu i direktno se obratio vojsci i sigurnosnim snagama te zemlje.

U videoporuci koju je objavio na društvenim mrežama, Pahlavi je istakao da se vojska suočava sa historijskim izborom.

- Ovo je direktna poruka upućena oružanim snagama i sigurnosnim snagama Irana. Vi koji ste obukli vojnu uniformu da biste branili narod Irana i sada ste suočeni s historijskim izborom - poručio je.

Dodao je da je pitanje vremena kada će vlast u Iranu biti zbačena.

- U danima kada hrabri i ujedinjeni narod Irana piše i stvara svoju historiju. Moje pitanje za vas je na kojoj strani historije ćete stati. Uz zločince ili uz narod - rekao je Pahlavi.

Na kraju, Reza Pahlavi  je rekao da vlast u Iranu predstavlja brod koji tone.

- Pitanje je samo vremena kada će pasti i vrijeme je bliže nego ikada. Ovo je vaša posljednja prilika da se pridružite narodu i odvojite svoju sudbinu od broda koji tone – Islamske Republike - zaključio je Pahlavi.

# IRAN
# VOJSKA
# REZA PAHLAVI
# ISLAMSKA REPUBLIKA
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