Preminuo jedan od najopasnijih dvostrukih agenata u historiji CIA-e: Prodavao informacije Rusima za milione

Agent CIA-e Aldrih Ames (Aldrich), jedan od najštetnijih dvostrukih agenata u historiji Sjedinjenih Američkih Država, preminuo je u 84. godini. Bivši kontraobavještajni oficir, koji je služio doživotnu kaznu zatvora bez prava na uslovni otpust, umro je u ponedjeljak u Federalnom popravnom zavodu u Kumberlendu (Cumberlandu), prenosi CBS News.

Ames je uhapšen 28. aprila 1994. godine nakon što je priznao da je godinama prodavao povjerljive informacije Sovjetskom Savezu, a kasnije i Rusiji. Tokom svoje špijunske aktivnosti kompromitovao je više od 100 tajnih operacija i razotkrio identitete preko 30 zapadnih agenata, što je dovelo do smrti najmanje deset pripadnika CIA-e.

Motivisan finansijskim problemima i dugovima, Ames je izjavio da je saradnju s KGB-om započeo u aprilu 1985. godine, kada je predao imena CIA-inih špijuna u zamjenu za početnu isplatu od 50.000 dolara. Pod kodnim imenom „Zvono“, sovjetskoj obavještajnoj službi je kasnije otkrio gotovo sve agente CIA-e koji su djelovali unutar Sovjetskog Saveza, za što je bio izdašno plaćen.

Devet godina špijunaže

Tokom devet godina špijunaže, Ames je priznao da je od Sovjeta ukupno primio oko 2,5 miliona dolara. Njegova 31-godišnja karijera u CIA-i započela je 1962. godine, uz pomoć oca koji je također radio kao analitičar u toj agenciji, nakon što je napustio fakultet.

Godine 1969. oženio se Nensi Segebart (Nancy Segebarth), agenticom CIA-e, a ubrzo potom je raspoređen u Tursku kao kontraobavještajni oficir zadužen za regrutaciju stranih agenata. Nakon povratka u SAD tri godine kasnije, počeli su njegovi problemi s alkoholom, a brak se raspao. I pored brojnih sigurnosnih propusta, uključujući ostavljanje aktovke s povjerljivim dokumentima u metrou, 1981. godine poslan je u Meksiko Siti (Mexico City).

Druga supruga i saučesnica

Tamo je upoznao svoju drugu suprugu, Mariju del Rosario, kulturnu atašicu kolumbijske ambasade i agenticu CIA-e, koja će kasnije biti optužena kao njegova saučesnica. Iako mu je profesionalna karijera napredovala, privatni život mu je bio opterećen finansijskim problemima. Uz alimentaciju bivšoj supruzi, finansirao je i skup način života svoje nove partnerice.

Rastući dugovi bili su ključni razlog zbog kojeg je počeo prodavati tajne informacije. „Radilo se isključivo o novcu i nikada nije ozbiljno pokušavao to prikazati drugačije“, izjavio je FBI-jev agent Lesli Viser (Leslie G. Wiser) za BBC-jev program 2015. godine.

Priznao krivicu

Amesova izdaja započela je 1985. godine, kada je Sovjetima predao imena nekoliko KGB-ovih oficira koji su tajno sarađivali s FBI-em. Njegova špijunska djelatnost trajala je sve do hapšenja 21. februara 1994. godine, nakon dugotrajne istrage o curenju informacija.

U zamjenu za priznanje krivice, Ames je sarađivao s američkim vlastima, što je rezultiralo blažom kaznom za Rosario, koja je priznala da je znala za novac i njegove kontakte sa Sovjetima. Nakon pet godina zatvora, puštena je na slobodu.