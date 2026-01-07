Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JASAN STAV

Meloni: Italija neće rasporediti trupe u Ukrajinu kao dio sigurnosnih garancija

U utorak, 6. januara, francuska prijestolnica bila je domaćin sastanku Koalicije voljnih zemalja, na kojem je učestvovalo 27 država

Meloni: Italija neće rasporediti trupe. Facebook

A. O.

7.1.2026

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) rekla je evropskim i američkim partnerima da Italija neće rasporediti svoje trupe u Ukrajinu kao dio budućih sigurnosnih garancija.

Meloni je učestvovala na sastanku u Parizu, fokusiranom na pregovaračke inicijative za finalizaciju sigurnosnih garancija za Ukrajinu.

Vlada je saopćila da su ove garancije inspirisane članom 5 Atlantskog saveza, što je Italija dugo predlagala. Očekuje se da će one biti dio šireg paketa sporazuma, koji će biti usvojen u bliskoj koordinaciji sa SAD-om, uključujući i putem efikasnog i dobro strukturiranog mehanizma za praćenje željenog prekida vatre i jačanja ukrajinskih vojnih snaga.

U utorak, 6. januara, francuska prijestolnica bila je domaćin sastanku Koalicije voljnih zemalja, na kojem je učestvovalo 27 država.

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer (Keir Starmer) i francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) potpisali su, zajedno s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky), izjavu o namjeri raspoređivanja trupa u Ukrajini ukoliko se postigne mirovni sporazum.

Osim toga, članice koalicije, Ukrajina i SAD potpisale su zajedničku deklaraciju o sigurnosnim garancijama s ciljem postizanja stabilnog i trajnog mira u Ukrajini.

# PARIZ
# GIORGIA MELONI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.