Meloni: Italija neće rasporediti trupe u Ukrajinu kao dio sigurnosnih garancija

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) rekla je evropskim i američkim partnerima da Italija neće rasporediti svoje trupe u Ukrajinu kao dio budućih sigurnosnih garancija.

Meloni je učestvovala na sastanku u Parizu, fokusiranom na pregovaračke inicijative za finalizaciju sigurnosnih garancija za Ukrajinu.

Vlada je saopćila da su ove garancije inspirisane članom 5 Atlantskog saveza, što je Italija dugo predlagala. Očekuje se da će one biti dio šireg paketa sporazuma, koji će biti usvojen u bliskoj koordinaciji sa SAD-om, uključujući i putem efikasnog i dobro strukturiranog mehanizma za praćenje željenog prekida vatre i jačanja ukrajinskih vojnih snaga.

U utorak, 6. januara, francuska prijestolnica bila je domaćin sastanku Koalicije voljnih zemalja, na kojem je učestvovalo 27 država.