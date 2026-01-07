Tramp ismijavao Makrona i karikirao njegov glas: "Donalde, molim te, nemoj to reći stanovništvu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je ismijavao francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona), ovaj put koristeći pitanje cijena lijekova kao primjer.

Pred republikanskim članovima, Tramp je ispričao kako je, navodno, natjerao Francusku da pristane na trostruko povećanje cijena lijekova zaprijetivši uvođenjem viših carina na sav francuski izvoz u Sjedinjene Američke Države.

Tramp je pritom ustvrdio da SAD već decenijama snose teret subvencioniranja globalne zdravstvene zaštite, naglasivši da je njegova politika „najpovlaštenije nacije“ dovela do brzog prihvatanja sporazuma.

Obraćajući se republikanskim zakonodavcima, rekao je da je od Makrona zahtijevao povećanje cijena lijekova na recept, navodeći da američki građani za iste lijekove plaćaju i do „14 puta“ više nego Francuzi, što je, prema njegovim riječima, francuski predsjednik u početku odbio.

Karikirao Makronov glas

Prepričavajući njihov razgovor, Tramp je karikirao Makronov glas, tvrdeći da ga je francuski lider na kraju molio da ne obavještava javnost o dogovoru i da je spreman povećati cijene lijekova za 200 posto ili više, samo da izbjegne carinske mjere.

- Donalddd, imamo dogovor. Želio bih povećati cijene lijekova na recept za 200 posto ili koliko god. Šta god želiš, Donalde, molim te, nemoj to reći stanovništvu, molim te, rekao je Tramp.

Povećanje cijena lijeka

Tramp je dodao da bi carine koje je planirao uvesti bile višestruko skuplje od ustupaka koje je tražio, navodeći da je Francuska na kraju povećala cijenu lijeka s 10 na 30 dolara po tableti, dok su cijene u SAD-u istovremeno smanjene.

Također je rekao da su, u razgovorima s drugim državama, strani lideri u prosjeku pristajali na četverostruko povećanje cijena lijekova već nekoliko minuta nakon što bi im zaprijetio carinama.