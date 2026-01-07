Poznato zašto je Maduru stalno mijenjana odjeća: Razlog je jednostavan

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro uhapšen je u noći između petka i subote u svom domu u Karacasu, a brzo je prebačen u SAD od strane američkih specijalnih snaga. Zanimljiv detalj u cijelom slučaju je što je Maduro tokom transporta snimljen na nekoliko različitih lokacija, svaki put u drugoj odjevnoj kombinaciji – od sive Nike trenerke, preko plave dukserice i crne jakne, do američke zatvorske uniforme.

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je ova promjena odjeće dio psihološke operacije koju je vodila CIA. Međutim, američki mediji navode da je razlog mnogo jednostavniji – velika temperaturna razlika između toplog Karacasa (oko 25-26 °C) i hladnog Njujorka (oko -3 do -2 °C).

Maduro je u Njujorku pokazao znakove hipotermije, zbog čega je bio pod stalnim medicinskim nadzorom, a odjeća mu je mijenjana da bi se regulirala tjelesna temperatura. Stručnjaci upozoravaju da nagla promjena toplog za hladno okruženje može izazvati respiratorne probleme, kašalj, slabost i umor, što je posebno opasno za starije osobe i one sa zdravstvenim problemima.

DEA je obezbijedila Maduru toplu višeslojnu odjeću, uključujući debelu jaknu, džemper i kapuljaču. Ipak, jedino su debele bijele čarape i papuče ostale konstantne, što je standardna obuća u američkim zatvorima zbog sigurnosnih razloga.

Prvo ročište Madura i njegove supruge održano je u ponedjeljak, gdje su se izjasnili da nisu krivi. Sljedeće ročište zakazano je za 17. mart.