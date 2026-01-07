Venecuela proglasila sedmicu žalosti zbog vojnika poginulih u američkom napadu

Venecuelska privremena vlada proglasila je sedam dana nacionalne žalosti za pripadnike vojske poginule u američkom napadu na Caracas, koji je, prema navodima, imao za cilj hapšenje Nikolasa Madura (Nicolasa Madura).

Dani žalosti

- Odlučila sam proglasiti sedam dana nacionalne žalosti u čast i sjećanje na mlade žene i muškarce koji su žrtvovali svoje živote u odbrani Venecuele - izjavila je vršiteljica dužnosti predsjednika Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) u obraćanju na državnoj televiziji.

U američkom napadu, koji je izveden u ranim jutarnjim satima u subotu, poginula su najmanje 24 venezuelanska vojnika.

- U sjećanje: 24 zvijezde otrgnute su s našeg bolivarskog neba kukavičkom rukom carstva - navodi se u saopćenju venezuelanskih oružanih snaga objavljenom u utorak na Instagramu, uz fotografije poginulih muškaraca i žena, prenosi dpa.

Bolivarska vojska

U čast južnoameričkog borca za slobodu Simona Bolivara (Simona Bolivara), venezuelanska vojska sebe naziva Bolivarskom vojskom.

Ranije je vlada u Havani saopćila da su 32 pripadnika kubanskih sigurnosnih snaga poginula tokom američke vojne komandne operacije izvedene tokom vikenda.