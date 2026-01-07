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VOJNA OPERACIJA

Venecuela proglasila sedmicu žalosti zbog vojnika poginulih u američkom napadu

U američkom napadu, koji je izveden u ranim jutarnjim satima u subotu, poginula su najmanje 24 venezuelanska vojnika

Venezuela proglasila sedmicu žalosti. AP

FENA

7.1.2026

Venecuelska privremena vlada proglasila je sedam dana nacionalne žalosti za pripadnike vojske poginule u američkom napadu na Caracas, koji je, prema navodima, imao za cilj hapšenje Nikolasa Madura (Nicolasa Madura).

Dani žalosti 

- Odlučila sam proglasiti sedam dana nacionalne žalosti u čast i sjećanje na mlade žene i muškarce koji su žrtvovali svoje živote u odbrani Venecuele - izjavila je vršiteljica dužnosti predsjednika Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) u obraćanju na državnoj televiziji.

U američkom napadu, koji je izveden u ranim jutarnjim satima u subotu, poginula su najmanje 24 venezuelanska vojnika.

- U sjećanje: 24 zvijezde otrgnute su s našeg bolivarskog neba kukavičkom rukom carstva - navodi se u saopćenju venezuelanskih oružanih snaga objavljenom u utorak na Instagramu, uz fotografije poginulih muškaraca i žena, prenosi dpa.

Bolivarska vojska 

U čast južnoameričkog borca za slobodu Simona Bolivara (Simona Bolivara), venezuelanska vojska sebe naziva Bolivarskom vojskom.

Ranije je vlada u Havani saopćila da su 32 pripadnika kubanskih sigurnosnih snaga poginula tokom američke vojne komandne operacije izvedene tokom vikenda.

# VENECUELA
# DAN ŽALOSTI
# NIKOLAS MADURO
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