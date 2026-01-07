Snježna oluja zadržala predsjednika Rumunije u Parizu: Pogledajte čime leti kući

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan zbog snažne mećave ostao je zadržan u Francuskoj, nakon što njegov avion ni sinoć ni jutros nije mogao poletjeti iz Pariza.
Vojni avion kojim je rumunski predsjednik doputovao u francusku prijestolnicu nije uspio poletjeti ni u utorak u ponoć, kako je prvobitno bilo planirano, niti u srijedu ujutro. Razlog su obilne snježne padavine koje su prekrile pistu aerodroma.
Prema navodima lokalnih medija, avion "Spartan", kojim je putovala rumunska delegacija, ni tokom noći ni jutros nije dobio dozvolu za polijetanje iz Pariza. Iako je letjelica bila odleđena, polijetanje je u posljednjem trenutku odgođeno, a predsjednik je iz aviona izveden oko 9.30 sati.
Nadležne službe naložile su predsjedniku Rumunije da napusti avion kako bi se pista očistila od snijega i omogućilo polijetanje "Spartana" prema Bukureštu. Vlasti su procijenile da će čišćenje piste trajati oko sat do sat i po, ali su se snježne padavine nastavile, a mećava je ubrzo ponovo prekrila pistu.
Prema informacijama Obzervatora, oko 12 sati započete su nove operacije odleđivanja aviona "Spartan", pri čemu je opremu osigurala Prefektura Pariza. Istovremeno se razmatra i slanje drugog aviona kako bi se predsjedniku Rumunije omogućio povratak u domovinu.
Nikušor Dan je na aerodromu razgovarao s novinarima o nedostatku savremenog predsjedničkog aviona, koji bi mogao letjeti u teškim vremenskim uslovima. Tom prilikom je naveo da kupovina takvog aviona neće biti moguća ni tokom 2026. godine.
- U jednom trenutku morat ćemo imati predsjednički avion, i to ne samo za predsjednika, već i za ministre koji putuju u delegacije kada je riječ o važnim pitanjima. Prvo, zato što ovaj avion radi mnogo više od običnog aviona i, drugo, zato što nemamo komunikaciju unutra. Kada smo u njemu, potpuno smo izolovani - izjavio je predsjednik Rumunije.
On je podsjetio da u avionu "Spartan" ne postoji siguran komunikacijski sistem za šefa države, zbog čega predsjednik ne može u realnom vremenu dobiti informacije o eventualnim ozbiljnim dešavanjima u zemlji. Nikušor Dan je, kako je naveo, odlučio koristiti ovaj avion kako bi se smanjili troškovi putovanja.