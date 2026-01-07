Snježna oluja zadržala predsjednika Rumunije u Parizu: Pogledajte čime leti kući

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan zbog snažne mećave ostao je zadržan u Francuskoj, nakon što njegov avion ni sinoć ni jutros nije mogao poletjeti iz Pariza.

Vojni avion kojim je rumunski predsjednik doputovao u francusku prijestolnicu nije uspio poletjeti ni u utorak u ponoć, kako je prvobitno bilo planirano, niti u srijedu ujutro. Razlog su obilne snježne padavine koje su prekrile pistu aerodroma.

Prema navodima lokalnih medija, avion "Spartan", kojim je putovala rumunska delegacija, ni tokom noći ni jutros nije dobio dozvolu za polijetanje iz Pariza. Iako je letjelica bila odleđena, polijetanje je u posljednjem trenutku odgođeno, a predsjednik je iz aviona izveden oko 9.30 sati.

Nadležne službe naložile su predsjedniku Rumunije da napusti avion kako bi se pista očistila od snijega i omogućilo polijetanje "Spartana" prema Bukureštu. Vlasti su procijenile da će čišćenje piste trajati oko sat do sat i po, ali su se snježne padavine nastavile, a mećava je ubrzo ponovo prekrila pistu.