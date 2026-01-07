Pogledajte trenutak kada Trampove snage upadaju na ruski tanker: "Nije jedini koji smo danas zaplijenili"

Američke snage su, osim tankera Marinera koji je plovio pod ruskom zastavom, tokom dana zaplijenile još jedan tanker, a javnosti su dostupni i videosnimci trenutka ukrcavanja na ova plovila.

Ministrica unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država Kristi Noem izjavila je da je američka Obalska straža, u dvije odvojene operacije neposredno prije zore, izvela "pažljivo koordinirano ukrcavanje na dva tankera iz flote duhova". Prema njenim riječima, jedan tanker zaplijenjen je u sjevernom Atlantiku, dok je drugi zaustavljen u međunarodnim vodama u blizini Kariba.

- Oba broda, tanker Bela 1 i tanker Sofija, posljednji put su bili usidreni u Venecueli ili su bili na putu prema toj zemlji - navela je Noem.