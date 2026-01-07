Pogledajte trenutak kada Trampove snage upadaju na ruski tanker: "Nije jedini koji smo danas zaplijenili"

Američke snage su, osim tankera Marinera koji je plovio pod ruskom zastavom, tokom dana zaplijenile još jedan tanker, a javnosti su dostupni i videosnimci trenutka ukrcavanja na ova plovila.
Ministrica unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država Kristi Noem izjavila je da je američka Obalska straža, u dvije odvojene operacije neposredno prije zore, izvela "pažljivo koordinirano ukrcavanje na dva tankera iz flote duhova". Prema njenim riječima, jedan tanker zaplijenjen je u sjevernom Atlantiku, dok je drugi zaustavljen u međunarodnim vodama u blizini Kariba.
- Oba broda, tanker Bela 1 i tanker Sofija, posljednji put su bili usidreni u Venecueli ili su bili na putu prema toj zemlji - navela je Noem.
Podsjetimo, tanker Marinera ranije je nosio ime Bela 1 i plovio je pod zastavom Gvajane.
- Pod smjelim i vizionarskim vođstvom predsjednika Trampa, taktičke jedinice Obalske straže SAD-a tijesno su sarađivale sa kolegama iz Ministarstva odbrane, Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova te koristile svoju specijaliziranu stručnost kako bi provele ove operacije i izvršile dva sigurna i efikasna ukrcavanja u razmaku od svega nekoliko sati. Jedan od ovih tankera, Bela 1, sedmicama je pokušavao izbjeći Obalsku stražu, čak je mijenjao zastavu i prefarbavao novo ime na trupu dok je potjera trajala, u očajničkom i neuspješnom pokušaju da izbjegne pravdu. Herojska posada broda USCGC Munro jurišala je na ovo plovilo preko otvorenog mora i kroz opasne oluje, pažljivo nadgledajući situaciju i štiteći našu zemlju s odlučnošću i patriotizmom zbog kojih su Amerikanci ponosni. Ovi hrabri muškarci i žene zaslužuju zahvalnost naše nacije za svoju nesebičnu posvećenost dužnosti", poručila je Noem.
- Svjetski kriminalci su upozoreni. Možete bježati, ali se ne možete sakriti. Nikada nećemo popustiti u našoj misiji da zaštitimo američki narod i onemogućimo finansiranje narkoterorizma gdje god ga pronađemo, tačka. Ovo je najveća borbena snaga naše zemlje u svom najboljem izdanju. Ovo je Amerika na prvom mjestu na moru - navela je Noem uz objavljeni videosnimak.