Američke snage upale i na drugi tanker: Pogledajte akciju koja se desila u Karipskom moru

Američka vojska, odnosno Južna komanda, saopćila je da je preuzela kontrolu i nad drugim tankerom koji se dovodi u vezu s Venecuelom.
Podsjetimo, ranije je objavljen snimak upada američkih vojnika na tanker Bela 1, koji plovi pod ruskom zastavom.
OBJAVLJEN SNIMAK
Američka vojska, odnosno Južna komanda, saopćila je da je preuzela kontrolu i nad drugim tankerom koji se dovodi u vezu s Venecuelom
Snimak akcije. Southcom
Američka vojska, odnosno Južna komanda, saopćila je da je preuzela kontrolu i nad drugim tankerom koji se dovodi u vezu s Venecuelom.
Podsjetimo, ranije je objavljen snimak upada američkih vojnika na tanker Bela 1, koji plovi pod ruskom zastavom.
- U akciji neposredno prije svitanja jutros, Ministarstvo odbrane, u koordinaciji s Ministarstvom unutrašnje bezbjednosti, bez ikakvih incidenata preuzelo je motorni tanker iz takozvane tamne flote, bez državljanstva, koji se nalazi pod sankcijama - navedeno je u saopćenju.
Zaplijenjeni brod, M/T Sofija, djelovao je u međunarodnim vodama i bio uključen u nezakonite aktivnosti u Karipskom moru. Američka Obalska straža ispratit će M/T Sofiju do Sjedinjenih Američkih Država radi konačnog raspolaganja.
- Kroz Operaciju Južno koplje, Ministarstvo odbrane ostaje nepokolebljivo u svojoj misiji da razbije nezakonite aktivnosti širom Zapadne hemisfere. Branimo našu domovinu i vratit ćemo sigurnost i snagu širom Amerike - poručeno je u objavi Južne komande američke vojske.
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