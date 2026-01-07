Stigla prva reakcija Rusije nakon što su im Amerikanci zaplijenili tanker

Iz Rusije su stigle prve reakcije nakon što su američke snage zaplijenile tanker koji je plovio pod ruskom zastavom.
- Nijedna država nema pravo koristiti silu protiv brodova koji potpadaju pod druge jurisdikcije - poručili su zvaničnici iz Moskve nakon zapljene tankera od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Reagirajući na zapljenu tankera Bela 1, odnosno Marinera, rusko Ministarstvo saobraćaja optužilo je Sjedinjene Američke Države za kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, ističući da "nijedna država nema pravo da upotrijebi silu protiv brodova koji su uredno registrovani u jurisdikcijama drugih država".
U saopćenju se navodi i da je tanker 24. decembra dobio privremenu dozvolu za plovidbu pod ruskom zastavom.