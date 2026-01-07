Tramp otkrio tajnu pritiska na Brisel: Plaćaju odmah i bez pogovora

Američki predsjednik Donald Tramp u opširnoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio je stavove o NATO savezu, navodeći da sumnja kako bi saveznici stali uz Sjedinjene Američke Države "ako bismo ih zaista trebali". Istovremeno je poručio da će SAD, bez obzira na sve, ostati posvećene NATO-u, "čak i ako oni neće biti tu za nas".

U objavi se nije osvrnuo na to kakve bi njegove poruke značile u kontekstu ranijih prijetnji vezanih za preuzimanje Grenlanda, koji je dio Danske, članice NATO saveza.

Zasluge i kritike

Govoreći o svom političkom naslijeđu, Tramp je preuzeo zasluge za jačanje NATO-a, tvrdeći da je upravo on izvršio pritisak na članice da povećaju izdvajanja za odbranu. Ustvrdio je i da bi, bez njegovog angažmana, "Rusija sada imala cijelu Ukrajinu", a oštro je kritizirao i Nobelov odbor jer mu nije dodijelio Nobelovu nagradu za mir.

Dodao je i da je Amerika pod njegovim vodstvom obnovljena te da je riječ o "jedinoj naciji koje se Kina i Rusija boje i koju poštuju".

Trampova objava u cijelosti

U svojoj objavi, Tramp je naveo:

- Zapamtite, za sve te velike obožavatelje NATO-a, oni su bili na dva posto BDP-a, a većina nije plaćala svoje obaveze, sve dok ja nisam došao. Sjedinjene Američke Države su, glupo, plaćale za njih. Ja sam ih, s poštovanjem, doveo do pet posto BDP-a i sada plaćaju, odmah. Svi su govorili da je to nemoguće, ali je bilo moguće, jer su, iznad svega, svi oni moji prijatelji. Bez mog učešća, Rusija bi danas imala cijelu Ukrajinu.

Također zapamtite da sam samostalno okončao osam ratova, a Norveška, članica NATO-a, glupo je odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir. Ali to nije važno. Važno je to što sam spasio milione života. Rusija i Kina nemaju nikakav strah od NATO-a bez Sjedinjenih Američkih Država i sumnjam da bi NATO bio tu za nas ako bismo ih zaista trebali. Svi su zadovoljni što sam obnovio našu vojsku u svom prvom mandatu i nastavljam to činiti.

Uvijek ćemo biti tu za NATO, čak i ako oni neće biti tu za nas. Jedina nacija koje se Kina i Rusija boje i koju poštuju su obnovljene Sjedinjene Američke Države. Učinimo Ameriku ponovo velikom. Predsjednik DJT.