Bijela kuća: Tramp razmatra sve mogućnosti za preuzimanje Grenlanda, uključujući i vojnu

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra „niz opcija“ za preuzimanje Grenlanda, uključujući i mogućnost upotrebe vojne sile, saopštila je Bijela kuća. Preuzimanje Grenlanda, koji ima djelimičnu autonomiju od Danske, članice NATO-a, ocijenjeno je kao "prioritet nacionalne bezbjednosti", saopštili su iz Bele kuće za BBC. Ova izjava uslijedila je nekoliko sati nakon što su evropski lideri dali zajedničku izjavu u podršci Danskoj, suprotstavljajući se Trampovim ambicijama da preuzme veliko arktičko ostrvo.

Tramp je tokom vikenda ponovio da Amerika treba Grenland iz bezbjednosnih razloga, što je navelo dansku premijerku Metu Frederiksen da upozori da bi bilo kakav napad SAD značio kraj NATO-a. - Predsjednik i njegov tim razmatraju niz mogućnosti za ostvarenje ovog važnog spoljnopolitičkog cilja. Naravno, angažovanje američke vojske uvijek je opcija dostupna vrhovnom komandantu - saopštila je Bijela kuća 6. januara. NATO je transatlantska vojno-politička alijansa, a od članica se očekuje da priskoče u pomoć jedni drugima u slučaju spoljnih napada. Podrška Danskoj Šest evropskih saveznika jasno je izrazilo podršku Danskoj 6. januara. - Grenland pripada svom narodu i samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa - poručili su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španije i Danske u zajedničkoj izjavi.

Naglašavajući da su jednako zainteresovani za bezbjednost Arktika kao i SAD, evropski potpisnici rekli su da to moraju ostvariti saveznici NATO-a "kolektivno", što uključuje i Ameriku. Pozvali su i na "poštovanje principa Povelje UN, koji uključuju suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica". Jens-Frederik Nilsen, premijer Grenlanda, pozdravio je izjavu i pozvao na "dijalog pun poštovanja". - Dijalog mora da se odvija uz poštovanje činjenice da je status Grenlanda utemeljen u međunarodnom pravu i principu teritorijalnog integriteta - rekao je Nilsen. Operacija u Venecueli Pitanje budućnosti Grenlanda ponovo je došlo u fokus svjetske javnosti nakon američke vojne operacije u Venecueli, tokom koje je uhapšen predsjednik te zemlje Nikolas Maduro i zajedno sa suprugom odveden u Njujork, gdje se suočava s optužbama za trgovinu drogom i oružjem.

Dan poslije operacije, Kejti Miler, supruga jednog od Trampovih viših pomoćnika, objavila je na društvenim mrežama mapu Grenlanda u bojama američke zastave uz komentar: "Uskoro". Njen suprug, Stiven Miler, rekao je 5. januara da je "formalni stav američke vlade da Grenland treba da bude dio SAD". - Niko se ne bi usudio da se bori sa SAD oko budućnosti Grenlanda - odgovorio je Miler u intervjuu za CNN na pitanje da li isključuje upotrebu sile kao opciju za preuzimanje ostrva. Protivljenje stanovnika Grenlanda Na Grenlandu živi oko 57.000 ljudi. Ostrvo ima široku samoupravu od 1979. godine, ali su odbrana i spoljnopolitička pitanja u nadležnosti Danske. Iako većina Grenlanđana podržava eventualnu nezavisnost od Danske, ankete pokazuju veliko protivljenje pripajanju SAD, koje već imaju vojnu bazu na ostrvu. - Bilo je zastrašujuće slušati vođu slobodnog svijeta kako se ruga i smije Danskoj i Grenlandu i govori o nama kao da smo nešto na šta može da polaže pravo - rekao je Morgan Angaju (27), Inuit iz Ilulisata, zapadni dio zemlje, za BBC.