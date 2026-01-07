Bijela kuća: Tramp razmatra sve mogućnosti za preuzimanje Grenlanda, uključujući i vojnu

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra „niz opcija“ za preuzimanje Grenlanda, uključujući i mogućnost upotrebe vojne sile, saopštila je Bijela kuća.
Preuzimanje Grenlanda, koji ima djelimičnu autonomiju od Danske, članice NATO-a, ocijenjeno je kao "prioritet nacionalne bezbjednosti", saopštili su iz Bele kuće za BBC.
Ova izjava uslijedila je nekoliko sati nakon što su evropski lideri dali zajedničku izjavu u podršci Danskoj, suprotstavljajući se Trampovim ambicijama da preuzme veliko arktičko ostrvo.
Tramp je tokom vikenda ponovio da Amerika treba Grenland iz bezbjednosnih razloga, što je navelo dansku premijerku Metu Frederiksen da upozori da bi bilo kakav napad SAD značio kraj NATO-a.
- Predsjednik i njegov tim razmatraju niz mogućnosti za ostvarenje ovog važnog spoljnopolitičkog cilja. Naravno, angažovanje američke vojske uvijek je opcija dostupna vrhovnom komandantu - saopštila je Bijela kuća 6. januara.
NATO je transatlantska vojno-politička alijansa, a od članica se očekuje da priskoče u pomoć jedni drugima u slučaju spoljnih napada.
Podrška Danskoj
Šest evropskih saveznika jasno je izrazilo podršku Danskoj 6. januara.
- Grenland pripada svom narodu i samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa - poručili su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španije i Danske u zajedničkoj izjavi.
Naglašavajući da su jednako zainteresovani za bezbjednost Arktika kao i SAD, evropski potpisnici rekli su da to moraju ostvariti saveznici NATO-a "kolektivno", što uključuje i Ameriku.
Pozvali su i na "poštovanje principa Povelje UN, koji uključuju suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica".
Jens-Frederik Nilsen, premijer Grenlanda, pozdravio je izjavu i pozvao na "dijalog pun poštovanja".
- Dijalog mora da se odvija uz poštovanje činjenice da je status Grenlanda utemeljen u međunarodnom pravu i principu teritorijalnog integriteta - rekao je Nilsen.
Operacija u Venecueli
Pitanje budućnosti Grenlanda ponovo je došlo u fokus svjetske javnosti nakon američke vojne operacije u Venecueli, tokom koje je uhapšen predsjednik te zemlje Nikolas Maduro i zajedno sa suprugom odveden u Njujork, gdje se suočava s optužbama za trgovinu drogom i oružjem.
Dan poslije operacije, Kejti Miler, supruga jednog od Trampovih viših pomoćnika, objavila je na društvenim mrežama mapu Grenlanda u bojama američke zastave uz komentar: "Uskoro".
Njen suprug, Stiven Miler, rekao je 5. januara da je "formalni stav američke vlade da Grenland treba da bude dio SAD".
- Niko se ne bi usudio da se bori sa SAD oko budućnosti Grenlanda - odgovorio je Miler u intervjuu za CNN na pitanje da li isključuje upotrebu sile kao opciju za preuzimanje ostrva.
Protivljenje stanovnika Grenlanda
Na Grenlandu živi oko 57.000 ljudi.
Ostrvo ima široku samoupravu od 1979. godine, ali su odbrana i spoljnopolitička pitanja u nadležnosti Danske.
Iako većina Grenlanđana podržava eventualnu nezavisnost od Danske, ankete pokazuju veliko protivljenje pripajanju SAD, koje već imaju vojnu bazu na ostrvu.
- Bilo je zastrašujuće slušati vođu slobodnog svijeta kako se ruga i smije Danskoj i Grenlandu i govori o nama kao da smo nešto na šta može da polaže pravo - rekao je Morgan Angaju (27), Inuit iz Ilulisata, zapadni dio zemlje, za BBC.
- Kalaalit Nunat znači zemlja grenlandskog naroda, dakle Grenlanđani već imaju pravo na Grenland - dodao je Morgan.
Zabrinut je zbog daljih dešavanja i pita se hoće li premijer Grenlanda doživjeti istu sudbinu kao Maduro, ili će možda SAD "izvršiti invaziju na našu zemlju".
Kupovina Grenlanda ili sklapanje Sporazuma o slobodnom udruživanju s teritorijom neke su od ideja Vašingtona, rekao je neimenovani visoki američki zvaničnik za Rojters.
SAD "žele da izgrade trajne komercijalne odnose koji će koristiti Amerikancima i narodu Grenlanda", rekao je portparol State departmenta za BBC.
- Naši zajednički protivnici su sve aktivniji na Arktiku. To je zabrinutost koju dijele SAD, Kraljevina Danska i saveznici NATO-a - rekao je portparol.
Kupovina ostrva
Na povjerljivom brifingu u Kongresu 5. januara, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je zakonodavcima da Trampova administracija ne planira invaziju na Grenland, već je spomenuta kupovina ostrva od Danske, izvještava Wall Street Journal.
Grenland i Danska ranije su zatražili hitan sastanak s Rubiom kako bi razgovarali o američkim pretenzijama na ostrvo.
Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen rekao je da bi razgovor sa američkim vrhovnim diplomatom trebao riješiti "određene nesporazume".
Senator Erik Šmit, republikanac iz Misurija, naglasio je nacionalno-bezbjednosni aspekt.
- Mislim da se trenutno pregovara. Nadam se da će Evropa shvatiti da je jaka Amerika dobra za zapadnu civilizaciju - rekao je za BBC.
"Posao s nekretninama"
Ideja o preuzimanju Grenlanda nije nova u Trampovoj politici.
Još tokom prvog mandata govorio je o Grenlandu kao strateškom američkom čvorištu na Arktiku.
- U suštini, to je kao veliki posao s nekretninama - rekao je 2019. godine.
Istovremeno raste interesovanje Rusije i Kine za ostrvo, koje ima neiskorištena nalazišta rijetkih minerala, jer topljenje leda otvara mogućnost novih trgovačkih ruta.
U martu je Tramp rekao da će Amerika "ići koliko god bude potrebno" da bi preuzela kontrolu nad Grenlandom.
Tokom kongresnog saslušanja prošlog ljeta, ministra odbrane Pita Hegseta su pitali da li Pentagon ima planove da preuzme Grenland silom ako bude potrebno, a on je odgovorio da "imaju planove za svaku nepredviđenu situaciju".