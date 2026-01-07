Zelenski: SAD trebaju srušiti lidera Čečenije nakon Madura

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Sjedinjene Američke Države trebaju izvršiti pritisak na Rusiju provođenjem neke vrste operacije za uklanjanje čelnika Čečenije Ramzana Kadirova s vlasti, na isti način na koji je to učinjeno sa venezuelanskim liderom Nikolasom Maduroom, prenosi AFP.

Zelenski je rekao da je operacija kojom je uklonjen Maduro, koju su izvele američke snage, pokazala da Vašington ima moć uticaja na Moskvu ako to zaista želi. Ukazao je da bi svrgnuće Kadirova moglo natjerati ruskog predsjednika Vladimira Putina da “dva puta razmisli” o svojoj agresiji protiv Ukrajine.

- SAD ima alate i zna kako vršiti pritisak. Ako su to učinili s Maduroom, svijet je vidio rezultat. Neka izvedu neku operaciju sa, kako se već zove… Kadirovom - rekao je Zelenski u obraćanju novinarima.

Navodeći primjer operacije protiv Madura, koja je uključivala hvatanje i uklanjanje venezuelanskog predsjednika, Zelenski je rekao da bi nešto slično protiv Kadirova bilo ozbiljna poruka Putinovom režimu.

Putinov saveznik

Ramzan Kadirov, koji je od 2007. godine na čelu Čečenije, jedan je od najglasnijih Putinovih saveznika i poslao je hiljade boraca da se bore u Ukrajini.

Ukrajinska strana dugo tvrdi da njihovi partneri, uključujući SAD, nisu dovoljno pritiskali Rusiju da okonča rat koji traje već gotovo četiri godine.

Satima nakon američke operacije u kojoj je zarobljen Maduro, Zelenski je u šali predložio da i sam Putin bude cilj.

- Ako mogu to uraditi s diktatorima, onda SAD zna šta treba dalje - rekao je na konferenciji za novinare u Kijevu.

Zagovarao ekstremne mjere

Kadirov, čelnik Čečenije s muslimanskom većinom od 2007. godine, jedan je od najglasnijih Putinovih saveznika i poslao je hiljade vojnika da se bore u Ukrajini.

Ukrajina, koja se već skoro četiri godine bori protiv ruske invazije, često ističe da partneri, uključujući SAD, nisu dovoljno pritiskali Kremlj da okonča rat.

Kadirov je tokom svoje vladavine u Čečeniji zagovarao upotrebu ekstremnih mjera u Ukrajini, pa čak i mogućnost nuklearnog udara.