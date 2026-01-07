Rubio: Tranzicija vlasti u Venecueli će potrajati, sastat ću se s predstavnicima Danske i Grenlanda

Američki šef diplomacije Marko Rubio izjavio je da će tranzicija vlasti u Venezueli biti proces koji će potrajati, upozorivši na nerealna očekivanja o brzim promjenama. Na pitanje da li je zabrinut da će se narod Venezuele probuditi pod istim režimom, Rubio je istaknuo da je uspostavljen proces koji SAD-u omogućuje značajan utjecaj na djelovanje privremenih vlasti.

- Suština je da je sada uspostavljen proces u kojem imamo ogromnu kontrolu i utjecaj na ono što te privremene vlasti rade i što su u stanju učiniti. Ali očito, ovo će biti proces tranzicije - rekao je Rubio. Naglasio je da konačna odgovornost leži na samim građanima: "Na kraju, na narodu Venezuele bit će da transformira svoju zemlju."

Nije želio nagađati o vremenskom okviru za dovršetak tranzicije.

- Neću vam davati vremenski okvir za to. Želimo da se to odvija što je brže moguće - kazao je.

- Prošla su četiri dana otkako se to dogodilo. Razumijem da u ciklusu i društvu u kojem sada živimo, svi žele trenutne rezultate. Žele da se to dogodi preko noći. Neće ići tako, ali već vidimo napredak s ovim novim dogovorom koji je najavljen i s još dogovora koji slijede - dodao je Rubio.

Uloga zaplijenjenih tankera

Rubio je istaknuo da privremene vlasti u Venezueli žele da zaplijenjeni tankeri s naftom budu dio novog dogovora. "Jedan od onih zaplijenjenih brodova koji su imali naftu na Karibima, znate što privremene vlasti traže u Venezueli? Žele da ta zaplijenjena nafta bude dio ovog dogovora", rekao je.

- Oni razumiju da je jedini način na koji mogu prevoziti naftu i generirati prihode, a da ne dožive ekonomski kolaps, ako surađuju i rade sa Sjedinjenim Državama.

Sastanak s predstavnicima Danske

Također, najavio je sastanak s predstavnicima Danske i Grenlanda za narednu sedmicu.