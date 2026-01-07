Zelenski traži novi sastanak s Trampom i jači pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži novi sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, nakon što su njihovi dužnosnici ponovo razgovarali o dvama najkomplikovanijim pitanjima u mirovnim pregovorima koji imaju za cilj okončati rat u Ukrajini.

Kijev je pod stalnim pritiskom Sjedinjenih Država, koje traže da mir nastupi što prije, ali istovremeno inzistira na sigurnosnim jamstvima saveznika i odbija ruski zahtjev za ustupanjem istočne Donjecke regije, kao i zahtjev Kremlja da Ukrajina odustane od kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižjom.

Pritisak na Rusiju

U razgovoru s novinarima putem WhatsAppa, Zelenski je rekao da se uskoro želi ponovo sastati s Trampom kako bi procijenio njegovu spremnost da prihvati ukrajinski prijedlog prema kojem bi Vašington zajamčio sigurnosna jamstva koja bi trajala duže od 15 godina u slučaju sklapanja primirja.

Pozvao je Trampa da pojača pritisak na Rusiju, koja je, kako je naveo, prilično hladno reagirala na mirovne napore koje podržavaju Sjedinjene Države te nastavila s masovnim zračnim napadima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

- Po mom mišljenju, Amerikanci su trenutno produktivni, a rezultati su dobri. Moraju izvršiti pritisak na Rusiju. Imaju alate i znaju kako ih upotrijebiti - rekao je Zelenski.

Bijela kuća zasad šuti

Bijela kuća još nije odgovorila na upit o prijedlogu za novi sastanak između Zelenskog i Trampa.

Pozvavši se na američku operaciju uhićenja venezuelskog čelnika Nikolasa Madura, Zelenski je naveo da vjeruje kako bi Vašington mogao slično postupiti i u slučaju čečenskog čelnika Ramzana Kadirova, saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, čije su snage postale poznate po brutalnosti u Ukrajini.