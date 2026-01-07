Velika Britanija bila uključena u američku operaciju zapljene ruskog tankera

- Danas su naše Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva pokazale vještinu i profesionalnost u podršci uspješnom američkom presretanju broda Bella 1 dok je bio na putu za Rusiju - rekao je Hili u izjavi koju je prenio BBC.

Ministar odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Džon Hili (John Healey) potvrdio je u srijedu da je britanska vojska podržala američku operaciju zapljene ruskog naftnog tankera u sjevernom Atlantiku.

Napomenuo je da je akcija bila dio "globalnih napora za suzbijanje kršenja sankcija".

- Ovaj brod, sa zloglasnom historijom, dio je rusko-iranske osovine izbjegavanja sankcija koja podstiče terorizam, sukobe i bijedu od Bliskog istoka do Ukrajine - naglasio je Hili.

Dalje je potvrdio da će nastaviti pojačavati aktivnosti kako bi zaštitili nacionalnu sigurnost, ekonomiju i globalnu stabilnost.

Američke snage su u srijedu objavile zapljenu ruskog naftnog tankera Marinera, ranije poznatog kao M/V Bella 1, u sjevernom Atlantiku zbog "kršenja američkih sankcija".