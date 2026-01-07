Danska vojska ima zapovijed za slučaj invazije: "Prvo pucaj, onda postavljaj pitanja"

U slučaju američke invazije na Grenland, danski vojnici imaju jasnu zapovijed: "Prvo pucaj, a pitanja postavljaj kasnije". Ova direktiva, koja datira još iz 1952. godine, nalaže vojsci da na svaki napad odgovori odmah, bez čekanja naredbi s vrha.

Da je pravilo i danas na snazi potvrdilo je dansko Ministarstvo obrane, a sve dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ove sedmice ponovio namjeru da pripoji Grenland, ako treba i vojnom silom. Njegove izjave izazvale su nevjericu u Danskoj, koja Grenland smatra svojim prekomorskim teritorijem, ali i unutar cijelog NATO saveza.

Prema pisanju danskog lista Berlingske, direktiva iz 1952. precizira da u slučaju invazije, "napadnute snage moraju odmah stupiti u borbu, bez čekanja ili traženja naredbi, čak i ako zapovjednici nisu upoznati s objavom rata ili ratnim stanjem". Iz danskog Ministarstva obrane kratko su poručili: "Naredba o mjerama opreza za vojnu obranu u slučaju napada na zemlju i tijekom rata ostaje na snazi."

Uzbuna među evropskim saveznicima

Trampove prijetnje izazvale su pravu uzbunu među evropskim saveznicima, koji održavaju hitne sastanke o mogućem odgovoru na američki napad. Stručnjaci upozoravaju da bi takav potez mogao značiti kraj NATO saveza.

- Želimo poduzeti akciju, ali to želimo učiniti zajedno s našim evropskim partnerima - izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noël Barrot). Da je situacija ozbiljna, potvrđuje i izvor iz njemačke vlade koji je rekao kako Njemačka "blisko surađuje s drugim evropskim zemljama i Danskom na sljedećim koracima u vezi s Grenlandom".

Poruke iz Vašingtona

Dok napetost raste, iz Vašingtona stižu potpuno suprotne poruke. Francuski ministar Baro otkrio je da ga je američki državni sekretar Marko Rubio uvjeravao da Vašington ne planira invaziju.