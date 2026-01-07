Kako je Tramp ponizio Putina pred cijelim svetom

Donald Tramp je prvi put od povratka u Bijelu kuću otvoreno i brutalno demonstrirao ko je jači u direktnom odnosu s Vladimirom Putinom. Zapljena u sjevernom Atlantiku, uprkos tome što je brod bio pod ruskom zastavom i navodno pod zaštitom ruske mornarice, predstavljala je ne samo vojni, već i politički i simbolički šamar Moskvi.

U trenutku kada su američke snage, pred zoru, upale na tanker Marinera (prethodno poznat kao Bella 1), Tramp je iskoristio priliku da svijetu pošalje poruku: Rusija nema moć da zaustavi Sjedinjene Države, čak ni onda kada pokušava demonstrirati silu. Još gore po Kremlj, Tramp je to uradio javno, glasno i bez ikakvog diplomatskog uvijanja, piše britanski Telegraph u svojoj analizi.

Na svojoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da Rusija i Kina „nemaju nikakav strah od NATO-a bez Sjedinjenih Država“, dodajući da bi bez njegovog ličnog angažmana Rusija danas „imala cijelu Ukrajinu“. U istom naletu samohvale, Tramp je naglasio da je „sam okončao osam ratova“, da je „spasio milione života“ i da je upravo on obnovio američku vojsku do nivoa na kojem danas može sprovoditi ovakve operacije širom svijeta.

Posebno je odjeknula njegova poruka saveznicima da će Amerika „uvijek biti tu za NATO, čak i ako NATO ne bi bio tu za Ameriku“, čime je dodatno potcrtao poruku Moskvi: bez SAD-a, Zapad je slab, ali sa SAD-om – nezaustavljiv.

Moskva u šoku

Reakcije iz Rusije na zapljenu tankera bile su mješavina bijesa, poniženja i nevjerice. Proruski vojni blogeri otvoreno su kritikovali Kremlj, ističući da ruska zastava više ne znači zaštitu i da su „prazne diplomatske prijetnje postale predmet podsmijeha“.

Jedan od najuticajnijih vojnih kanala na Telegramu napisao je da je pokušaj demonstracije snage „bez stvarne sile“ završio kao „potpuna sprdnja“, postavljajući pitanje šta ruska zastava uopšte znači na brodovima pod sankcijama. Dodatni udarac stigao je kada su u javnosti počele kružiti izjave Jurija Švitkina, zamjenika predsjednika Odbora za odbranu Državne dume, koji je samo nekoliko sati ranije tvrdio da se „takav incident neće dozvoliti“. Dozvoljen je – i to spektakularno.

Dok je ruska državna televizija emitovala snimke Putina kako s vojnicima i njihovim porodicama slavi pravoslavni Božić u Moskvi, Tramp mu je, praktično u isto vrijeme, uručio politički poklon koji Kremlj nije želio: dokaz da Rusija ne može zaštititi ni sopstvenu „flotu iz sjene“.

Putinova pogrešna procjena

Kremlj je za ovaj tanker vezao veliki dio svog međunarodnog kredibiliteta. Brod je tokom dvosedmične potjere preimenovan, preregistrovan i stavljen pod rusku zastavu, a zatim i unesen u zvanične ruske registre. Prema zapadnim izvorima, Putin je čak poslao podmornicu i druge mornaričke kapacitete kako bi demonstrirao da je spreman braniti brod.