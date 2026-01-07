Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAŽE HITAN POVRATAK

Moskva zahtijeva da SAD osigura prava ruske posade na zaplijenjenom tankeru

Rusija zahtijeva da SAD osigura humano i dostojanstveno postupanje prema ruskim državljanima na brodu Marinera

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Anadolija

Anadolija

7.1.2026

Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države da garantuju sigurnost i hitan povratak svojih državljana nakon što su američke pomorske snage u Sjevernom Atlantiku ušle na tanker Marinera, koji plovi pod ruskom zastavom, saopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova Rusije, javlja Anadolu.

- Rusija zahtijeva da SAD osigura humano i dostojanstveno postupanje prema ruskim državljanima na brodu Marinera te da poštuje njihova prava i interese - navelo je Ministarstvo u izjavi za državnu novinsku agenciju Tass.

Prema navodima ruskog Ministarstva saobraćaja, komunikacija s brodom izgubljena je oko 15.00 sati po lokalnom vremenu (12.00 GMT), kada su američke pomorske snage ušle na brod u "otvorenom moru, izvan teritorijalnih voda bilo koje države".

Ministarstvo je ustvrdilo da je tanker Marinera 24. decembra 2025. godine dobio privremenu dozvolu za plovidbu pod zastavom Ruske Federacije, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom.

Zvaničnici u Moskvi osudili su ulazak na brod kao kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, ističući da u otvorenim vodama važi "režim slobode plovidbe" te da "nijedna država nema pravo koristiti silu protiv brodova koji su pravilno registrovani u jurisdikcijama drugih država".

Saopćenje je uslijedilo nakon potvrde američkih zvaničnika da je brod, ranije poznat kao M/V Bella 1, zaplijenjen zbog navodnog kršenja sankcija usmjerenih na venezuelansku naftu.

Šef Pentagona Pete Hegseth ranije je izjavio da blokada "sankcionisane i ilegalne venezuelanske nafte ostaje u punoj snazi", dok je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem promjenu zastave broda opisala kao "očajnički i neuspjeli pokušaj" izbjegavanja otkrivanja.

Presretanje tankera događa se u jeku pojačanih tenzija nakon nedavne američke vojne intervencije u Karakasu i zarobljavanja predsjednika Venezuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silie Flores.

# SAD
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.