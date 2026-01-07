Moskva zahtijeva da SAD osigura prava ruske posade na zaplijenjenom tankeru

Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države da garantuju sigurnost i hitan povratak svojih državljana nakon što su američke pomorske snage u Sjevernom Atlantiku ušle na tanker Marinera, koji plovi pod ruskom zastavom, saopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova Rusije, javlja Anadolu. - Rusija zahtijeva da SAD osigura humano i dostojanstveno postupanje prema ruskim državljanima na brodu Marinera te da poštuje njihova prava i interese - navelo je Ministarstvo u izjavi za državnu novinsku agenciju Tass.

Prema navodima ruskog Ministarstva saobraćaja, komunikacija s brodom izgubljena je oko 15.00 sati po lokalnom vremenu (12.00 GMT), kada su američke pomorske snage ušle na brod u "otvorenom moru, izvan teritorijalnih voda bilo koje države". Ministarstvo je ustvrdilo da je tanker Marinera 24. decembra 2025. godine dobio privremenu dozvolu za plovidbu pod zastavom Ruske Federacije, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom. Zvaničnici u Moskvi osudili su ulazak na brod kao kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, ističući da u otvorenim vodama važi "režim slobode plovidbe" te da "nijedna država nema pravo koristiti silu protiv brodova koji su pravilno registrovani u jurisdikcijama drugih država".