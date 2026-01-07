Vlasnik bara smrti osuđivan više puta: Ležao zbog otmice, a klub je renovirao sam

Istraga o stravičnom požaru u noćnom klubu "Le Constellation", koji je u novogodišnjoj noći odnio najmanje 40 života, dobila je novi i uznemirujući pravac. Fokus istražitelja sada je na vlasniku objekta, 49-godišnjem Žaku Moretiju (Jacques Moretti).

Dok se porodice opraštaju od stradalih, a 119 povrijeđenih se oporavlja u bolnicama, u javnost izlaze detalji Moretijeve kriminalne prošlosti, ali i spornih građevinskih zahvata koje je, kako se sumnja, izvodio sam, pretvorivši klub u smrtonosnu zamku.

Od kriminala do ugostiteljstva

Moreti i njegova supruga Džesika (Jessica), porijeklom s Korzike, preuzeli su lokal 2015. godine i godinama su važili za uspješan bračni i poslovni par. Međutim, francuski list Le Parisien otkriva da se iza te slike krije burna prošlost.

Prema navodima lista, Moreti je prije dvadesetak godina u Francuskoj služio zatvorsku kaznu zbog niza teških krivičnih djela, među kojima su prevara, otmica i protivpravno lišenje slobode, a ranije se dovodio u vezu i s podvođenjem. Iako posljednjih godina nije bio povezivan s kriminalom, ovaj dosije sada baca novo svjetlo na njegov kredibilitet.

Opasne renovacije pod lupom

Istražitelje, ipak, više od ranijih presuda zabrinjavaju renovacije koje je Moreti navodno izvodio bez stručnog nadzora. Kao dokaz koriste se i njegove objave na društvenim mrežama iz 2015. godine.

Pod istragom su dva ključna propusta. Prvi se odnosi na ugradnju pjenastih ploča na plafon, za koje se sumnja da predstavljaju jeftinu i lako zapaljivu zvučnu izolaciju, strogo zabranjenu u podzemnim prostorima u Švicarskoj. Prema nalazima tužilaštva, upravo je taj materijal planuo gotovo trenutno nakon kontakta s prskalicom.