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STRAVIČAN POŽAR

Vlasnik bara smrti osuđivan više puta: Ležao zbog otmice, a klub je renovirao sam

Moreti je prije dvadesetak godina u Francuskoj služio zatvorsku kaznu zbog niza teških krivičnih djela

Moreti sa suprugom. Platforma X

M. Až.

7.1.2026

Istraga o stravičnom požaru u noćnom klubu "Le Constellation", koji je u novogodišnjoj noći odnio najmanje 40 života, dobila je novi i uznemirujući pravac. Fokus istražitelja sada je na vlasniku objekta, 49-godišnjem Žaku Moretiju (Jacques Moretti).

Dok se porodice opraštaju od stradalih, a 119 povrijeđenih se oporavlja u bolnicama, u javnost izlaze detalji Moretijeve kriminalne prošlosti, ali i spornih građevinskih zahvata koje je, kako se sumnja, izvodio sam, pretvorivši klub u smrtonosnu zamku.

Od kriminala do ugostiteljstva

Moreti i njegova supruga Džesika (Jessica), porijeklom s Korzike, preuzeli su lokal 2015. godine i godinama su važili za uspješan bračni i poslovni par. Međutim, francuski list Le Parisien otkriva da se iza te slike krije burna prošlost.

Prema navodima lista, Moreti je prije dvadesetak godina u Francuskoj služio zatvorsku kaznu zbog niza teških krivičnih djela, među kojima su prevara, otmica i protivpravno lišenje slobode, a ranije se dovodio u vezu i s podvođenjem. Iako posljednjih godina nije bio povezivan s kriminalom, ovaj dosije sada baca novo svjetlo na njegov kredibilitet.

Opasne renovacije pod lupom

Istražitelje, ipak, više od ranijih presuda zabrinjavaju renovacije koje je Moreti navodno izvodio bez stručnog nadzora. Kao dokaz koriste se i njegove objave na društvenim mrežama iz 2015. godine.

Pod istragom su dva ključna propusta. Prvi se odnosi na ugradnju pjenastih ploča na plafon, za koje se sumnja da predstavljaju jeftinu i lako zapaljivu zvučnu izolaciju, strogo zabranjenu u podzemnim prostorima u Švicarskoj. Prema nalazima tužilaštva, upravo je taj materijal planuo gotovo trenutno nakon kontakta s prskalicom.

Drugi problem je stepenište, jedini izlaz iz podruma. Preživjeli svjedoci govore o uskom prolazu, a postoje ozbiljne indicije da je tokom renoviranja dodatno suženo kako bi se dobilo više prostora za goste, što je u trenutku panike dovelo do kobnih posljedica.

Vlasnik se brani

Suočen s optužbama, bračni par se oglasio u švicarskim medijima. "Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je loše", poručio je Moreti, tvrdeći da je klub godinama prolazio sve inspekcije i da je radio u skladu sa zakonom. Tužilaštvo sada provjerava da li su inspektori zaista kontrolisali sporne materijale ili je sve ostalo na formalnim zapisima.

Svjedočenje preživjelog

Među onima koji su preživjeli požar je i mladić iz Novog Pazara.

- Osjetio sam kako mi plamen dolazi pravo prema licu. Ljudi su vrištali i gazili jedni preko drugih na tom uskom stepeništu - ispričao je, potvrđujući sumnje o nemogućnosti brze evakuacije.

Policija nastavlja rekonstrukciju događaja, a pravni stručnjaci upozoravaju da bi se uprava kluba mogla suočiti s optužnicama za teško ubistvo iz nehata.

# ŠVICARSKA
# POŽAR
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